Robbie Williams uspešno okreva po bolezni

Pevec vzroka bolezni ni razkril

25. oktober 2017 ob 16:34

London - MMC RTV SLO

Britanski pevec Robbie Williams je pristal v bolnišnici, potem ko je prejel "skrb zbujajočo" diagnozo, ki ga je prisilila, da je septembra moral predčasno prekiniti evropsko turnejo.

Takrat so mediji poročali, da se nekdanji član fantovske skupine Take That bojuje s "skrivnostno bolezen". Odločitev o prekinitvi je sledila le nekaj dni za tem, ko je v pogovoru za The Sunday Times Magazine dejal, da je kariera začela spodjedati njegovo duševno zdravje. Zaradi bolezni se je zdravil na oddelku za intenzivno nego, je sporočil svojim oboževalcem v videosporočilu Williams.

"Torej, sem zelo dobro. Zadnjih pet tednov okrevam po bolezni," je razkril Williams svojim oboževalcem v videu in nadaljeval: "Na žalost je bolezen udarila ravno pri koncu moje turneje, turneje, ki je potekala zelo dobro. Občinstvo je bilo neverjetno. Bil sem v redu. Skupina je bila izjemna. Bil sem kot vojak in moral bi končati to turnejo - moral bi nastopiti v Moskvi in St. Peterburgu," je nadaljeval Williams.

"Potem pa sem prejel izsledke preiskav. Bili so zelo skrb zbujajoči in pristal sem na oddelku za intenzivno nego. Zato turneje nisem mogel nadaljevati. Turneje nisem prekinili že od leta 1998 zaradi zdravstvenih razlogov, zato ste lahko prepričani, da bi ravnal drugače, če bi lahko," je nadaljeval 43-letnik in dodal: "Rusija, ljubim te. Komaj čakam, da se bom lahko zabaval z vami ... Prejel sem vse vaše dobre misli, molitve in želje, ki mi veliko pomenijo."

Podrobnosti o bolezni ni razkril

Williams ni razkril podrobnosti o svoji bolezni. Le poudaril je, da je na pravi poti in da je sprejel spremembe v življenjskem slogu, ki mu bodo pomagale pri okrevanju. "Zdaj sem vegan. Vsak dan se ukvarjam s pilatesom in jogo. V soboto sem pojedel res velik burger, tako da nisem popolnoma spremenjen človek - še vedno malo goljufam," je povedal v smehu in nadaljeval: "Toda skrbim zase ... Komaj čakam, da se bom lahko vrnil na delo. Ne počutim se še stoodstotno zdrav, toda sem blizu tega. In vem, da bom boljši, kot sem bil kdaj koli prej."

K. K.