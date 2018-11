Robert De Niro in Grace Hightower sta se spoznala v londonski restavraciji Mr. Chow, kjer je ona delala kot hostesa. Foto: Reuters Dodaj v

Robert De Niro se (še drugič) ločuje od žene Grace

Po prvem razhodu sta zgladila nesporazume

21. november 2018 ob 08:31,

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Oskarjevec Robert De Niro se po 20 letih zakona ločuje od 12 let mlajše žene Grace Hightower. Kot poročajo tuji mediji, par, ki ima dva otroka, že nekaj časa ne živi v istem gospodinjstvu.

Hightowerjeva, nekdanja stevardesa in hostesa, preizkusila pa se je tudi kot igralka, je zadnja leta predana dobrodelnosti. Z De Nirom sta se poročila leta 1997, to je bil njegov drugi zakon (prvič je bil poročen z igralko Diahnne Abbott, s katero imata sina Raphaela, De Niro pa je posvojil tudi hčer Abbottove iz prejšnjega zakona, Dreno).

Leta 1998 je Grace, takrat stara 42 let, rodila njunega prvega otroka, že naslednje leto pa je De Niro vložil zahtevek za ločitev in ženo leta 2001 tožil za skrbništvo nad sinom. A nekako jima je uspelo zgladiti nesporazume, leta 2004 sta zamisel o ločitvi opustila in obnovila poročne zaobljube. Leta 2011 sta s pomočjo nadomestne materje dobila še drugega otroka.

Zdaj se spet ločujeta. "Včasih se stvari ne izidejo tako, kot bi upali ali si želeli," je za revijo People povedal vir blizu družine.

Robert De Niro, eden najuglednejših ameriških igralcev in dobitnik dveh oskarjev, se skozi vso svojo kariero trudi družinsko življenje in zasebnost obdržati na varni razdalji od medijskih žarometov, ni pa ga strah javno spregovoriti o politiki: prejšnji mesec se je zaradi glasnega kritiziranja zdajšnjega predsednika Trumpa znašel med žrtvami anonimnih pošiljateljev pisemskih bomb.

