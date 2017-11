S svojo zgodbo o spolnem nadlegovanju se je oglasila še Rebel Wilson

Neprijetnim zgodbam iz tovarne sanj ni videti konca

12. november 2017 ob 08:48

Sydney - MMC RTV SLO

Zvezdnica franšize Prava nota, ki je pred tedni dosegla zmago na sodišču proti ženskim revijam - te so po njenih besedah uničile njeno kariero -, je povedala svojo zgodbo, kako je bila žrtev spolnega nadlegovanja v Hollywoodu.

37-letna Avstralka je obtožila neimenovanega "zvezdnika", ki je bil na "položaju moči", da jo je povabil v sobo z njim in prisilili, da s prstom penetrira v njegovo zadnjico, medtem ko so ju njegovi prijatelji snemali s svojimi prenosnimi telefoni, je poročala avstralska tiskovna agencija AAP. "Večkrat sem rekla ne in potem pobegnila iz sobe," je zapisala Rebel Wilson na Twitterju.

Po incidentu je njen agent podpisal pogodbo s filmskim studiem, da jo je zavaroval pred podobnimi neprijetnostmi. A hkrati so Wilsonovi predstavniki tega neimenovanega zvezdnika grozili, da mora ostati prijazna do njega in ga podpirati.

Prav tako se je na Twitterju spominjala še ene neprijetne zgodbe, in sicer je šlo za bližnje srečanje v eni izmed hotelskih sob z "vrhunskim režiserjem", toda na koncu se ni zgodilo nič, ker ga je vmes poklicala žena in ga nadrla, ker je spal z različnimi igralkami.

"K sreči je kričala tako glasno, da sem jo lahko slišala in sem se takoj izmuznila od tam," je zapisala igralka na Twitterju ter nadaljevala: "Bila sem tako naivna, ker sem mislila, da se ne more zgoditi nič drugega, kot da se pogovarjava o delu."

Wilsonova je ob tem priznala, da je "težko poslušati vse zgodbe, ki se vrtijo okoli spolnega nadlegovanja in zlorab v Hollywoodu". "Vem, da moje zgodbe niso tako grozljive, kot so zgodbe drugih žrtev. Toda, če ste kdaj doživeli kaj podobnega, vas razumem in se lahko z vami do določene mere poistovetim," je še zapisala igralka.

K. K.