Selena Gomez: Z The Weeknd sem lahko takšna, kot sem

Iskreno o razmerju z glasbenikom

11. junij 2017 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Selena Gomez je bila gostja v oddaji On Air With Ryan Seacrest, kjer je spregovorila o tem, kako se v razmerju z glasbenikom The Weeknd resnično dobro počuti.

Ob tem je 24-letnica razkrila tudi, zakaj razmerja ni želela skrivati, v celotnem pogovoru pa je uporabljala partnerjevo pravo ime Abel. "V industriji sem že kar nekaj časa, zato se mi zdi, da enostavno ni ničesar, kar bi si želela skrivati. Z njim sem lahko res takšna, kot sem," je dejala. "In to je zelo težko biti, ko toliko časa vse skrivaš. Toda to je enostavno prevelik pritisk, ki se ga sčasoma želi znebiti vsak."

Govorice o njunem razmerju so se pojavile konec januarja, ko sta s poljubljanjem pred restavracijo v Santa Monici vsem dala vedeti, da sta več kot zgolj prijatelja. Od takrat sta potovala po Evropi, skupaj sta preživljala čas na festivalu Coachella, na rdeči preprogi pa sta debitirala maja na Met Gala.

"Želim si biti srečna," je še dodala voditelju. "In če to lahko dosežem s tem, da sem takšna, kot resnično sem, mi je čisto vseeno, kaj si ljudje mislijo."

V sklopu pogovora se je dotaknila tudi Netflixove serije 13 razlogov, zakaj, pod katero se je podpisala kot producentka. "Serija pripoveduje zelo zapleteno zgodbo. Ima resnično temen, morda celo malo čuden priokus, zato se ljudem sprva zdi malenkost strašljivo, ko jo vidijo v takšni obliki." Hkrati pa je dejala, da bo v drugi sezoni poudarek na rešitvah ter posledicah dejanj, s katerimi se bodo morali liki soočiti.

P. B.