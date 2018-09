Serena o svojem prvem milijonu dolarjev: "Nikoli se ga nisem pritaknila."

36-letnica spregovorila o svojih motivih za igranje

2. september 2018 ob 16:28

New York - MMC RTV SLO

Je ena izmed najbolje plačanih teniških igralk na svetu, toda Serena Williams vztraja, da je nikoli ni motiviral denar. "Nikoli nisem igrala zaradi denarja – samo šla sem na igrišče, da bi lahko prišla do trofeje," je izjavila 36-letnica.

"Niti enkrat nisem pomislila na plačilo," je Willimsova dejala poslovnemu menedžerju Mavericku Carterju v pogovoru za serijo Uninterrupted. 36-letnica, ki je v karieri z zmagami zaslužila okoli 74 milijonov evrov, je znova osrednja zvezda Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. "Igrala sem, ker obožujem ta šport," je dejala zmagovalka 23 turnirjev za grand slam. Le še eden ji manjka, da ulovi trenutno rekorderko v osvojenih naslovih Margaret Court.

Williamsova se je ob pogovoru o svojih nagradah spomnila, kako je svoj prvi milijon dolarjev, ki ga je zaslužila z igranjem tenisa, shranila v banki. "Nikoli se ga nisem pritaknila – samo pustila sem ga na banki."

Ob tem se je še enkrat zahvalila staršem, ker so jo kot majhno deklico naučili, kako se ravna z denarjem. "Nikoli se nisem počutila brez denarja," je dejala in nadaljevala: "Zdaj, ko gledam nazaj in se spomnim, da nas je sedem živelo v hiši z dvema spalnicama ... Ne vem, kako je uspelo mojim staršem, da sem se tako počutila. Ampak jima je uspelo, in to je bilo nekaj zares posebnega. Ko sem prišla do svojega denarja, se zato nikoli nisem počutila, da moram kaj kupiti, ker si tega nisem nikoli želela. Zato je bilo dobro, da sem tako odrasla."

Američanka je ob tem priznala, da ji je bil v veliko oporo vedno njen oče in dolgoletni trener Richard. A ta ni nikoli zahteval plačila ali del njenega zaslužka. Govoril ji je, da je od nje odvisno, kako bo porabila svoj denar. "Od svojih najstniških let sem sprejemala prav vsako finančno odločitev sama. In morala sem se naučiti, kako sprejemati dobre in slabe odločitve. Le tako sem se naučila sprejemati še boljše," je zaključila Williamsova.

