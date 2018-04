Šestletna Blue Ivy se lahko pohvali z osebnim stilistom in nakupovalcem

Stilista si ne deli s svojimi starši

6. april 2018 ob 20:35

Blue Ivy, prvorojenka glasbenih mogotcev Beyonce in Jay Z-ja, je vse drugo kot običajna šestletnica. Že ob rojstvu ji je bila podarjena kopica daril, katerih skupna vrednost je bila milijon dolarjev, danes pa se lahko pohvali z osebnim stilistom.

Seveda pa si deklica stilista ne deli s svojimi starši. Medtem ko zvezdnici Beyonce vestno svetuje Marni Senafonte, je za izbiro oblačil male Ivy zadolžen Manuel Mendez. Mendez se s svojo slavno stranko večkrat pohvali na družbenem omrežju Instagram, kjer že štiri leta dokumentira spreminjanje in nadgrajevanje sloga male ikone.

Razvija popolnoma unikaten slog

Najljubši oblikovalci Blue Ivy pripadajo najmogočnejšim svetovnim modnim hišam - Gucci, Dolce & Gabbana in Ralph Lauren. Čeprav z mamo Beyonce včasih oblečeta podobne kose oblačil in se za pomembne družabne dogodke primerno uskladita, pa Blue Ivy po pisanju britanskih medijev s stilistovo pomočjo razvija popolnoma svoj in unikaten slog.

Blue Ivy pa ni edini zvezdniški otrok, ki že pri rosnih letih postavlja mladinske modne smernice. Tudi North West, hči Kim Kardashian West, ima že od leta 2014 zasebnega izdelovalca oblek, ki je zanjo izdelal pomanjšane različice oblačil njene matere. Že od leta 2010 otroške smernice postavlja tudi Suri Cruise, hči Toma Cruisa in Katie Holmes. Mladenka naj bi po pisanju Telegrapha svoji materi svetovala tudi pri izbiri kombinacij za sprehode po rdeči preprogi.

#kidsstyling Manú Man XOXO. A post shared by Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) on Apr 6, 2017 at 9:53am PDT

K. Ši.