Sestri Olsen dosegli dogovor zunaj sodnih klopi

Primer se ne seli v sodne dvorane

10. marec 2017 ob 10:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mary-Kate in Ashley Olsen sta dosegli zunajsodno poravnavo z nekdanjimi pripravniki, ki so trdili, da so delali po 50 ur na teden za njuno luksuzno modno znamko, a na koncu niso dobili niti centa.

Poravnava ju bo stala okoli 130.000 evrov, poroča revija Vogue. Sestri, ki sta uspešno prestali prehod iz otroških zvezdnic v modni oblikovalki, sta se znašli v težavah zaradi poslovanja svojega podjetja Duelstar Entertainment Group. Okoli 40 zdajšnjih in nekdanjih pripravnikov je tožilo podjetje in s tem posredno sestri zaradi neplačevanja njihovega dela.

V tožbi so oškodovanci zahtevali primerne kompenzacije, saj so po njihovih besedah vsi opravljali iste naloge kot zaposleni. Po njihovih besedah so postali žrtev birokracije, ko so njihovo delo narobe klasificirali kot poskus, da bi se izognili plačilu minimalne plače.

Glavna tožnica v primeru je Shahista Lalani, ki je delala kot pripravnica na oddelku oblikovanja za blagovno znamko The Row (prav tako pod okriljem sester Olsen) pet mesecev. V sodnih dokumentih, do katerih so se dokopali na spletni strani Page Six, ki deluje pod okriljem New York Posta, je Lalanijeva spregovorila, kako so se zaposleni do nje grdo obnašali.

"Obravnavajo te kot redno zaposlenega, toda nisi plačan za svoje delo. Malo so tudi nesramni do tebe. Drugi pripravniki so jokali. Vidim veliko otrok, kako jočejo, ko hodijo drugim po kave ali pa med fotokopiranjem dokumentov," je dodala Lalanijeva.

K. K.