Shia LeBeouf na sojenju za julijsko aretacijo priznal krivdo

Še en škandal težavnega igralca

20. oktober 2017 ob 11:46

Savannah - MMC RTV SLO

Težavni igralec Shia LeBeouf je na sodišču v Georgii priznal krivdo za oviranje dela policistov. Sodnik mu je odredil eno leto pogojne kazni in družbenokoristno delo.

Glede na sodne dokumente je na sodišču dejal, da ni kriv za javno pijančevanje, priznal pa je krivdo za oviranje dela policistov. Sodnik je odredil 100 ur družbenokoristnega dela, terapijo za obvladovanje jeze in odvajanje od zasvojenosti z mamili in alkoholom, poleg tega pa mora plačati še denarno kazen 2000 dolarjev.

Julija ga je lokalna policija mesta Savannah aretirala zaradi kršenja javnega reda in miru ter pijančevanja v javnosti. Sredi pohajkovanja po mestu je ustavil naključnega mimoidočega in policista ter ju prosil za cigareto. Ker je nista imela, ju je igralec verbalno napadel. "Na ulici se je pred ženskami in otroki začel vulgarno izražati," so po aretaciji zapisali na spletni strani Rolling Stone.

Po pozivu policista, naj zapusti območje, je postal še bolj nasilen. In ko ga je policist poskušal aretirati, je zbežal v bližnji hotel. Na koncu so ga aretirali v avli, v kateri je razgrajal pred prihodom policistov.

Po aretaciji je igralec svoj odziv zapisal na Twitterju. "Počutim se popolnoma osramočeno zaradi svojega vedenja in ne iščem opravičil zanj," je zapisal 31-letni igralec na Twitterju. "Želim se iskreno opravičiti policiji in se jim zahvaliti za njihovo delo. Popolnoma se zavedam svojega neprimernega vedenja. Moje nespoštovanje avtoritete je kritično, celo uničevalno."

Igralec, ki se ga številni spomnijo iz filmov o Transformerjih, je bil med drugim zaradi podobnih razlogov aretiran tudi leta 2014, ko je motil gledalce predstave Kabaret v New Yorku.

P. B.