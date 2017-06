Skesani Piers Morgan Ariani Grande: "Si punca od hudiča"

Sprva ji je zameril, da je iz Manchestra "ušla" na Florido

6. junij 2017 ob 12:20

Manchester/London

Tv-voditelj Piers Morgan se je opravičil pevki Ariani Grande, ki jo je kritiziral, potem ko se je po svojem koncertu v Manchestru, na katerem se je zgodil teroristični napad, takoj vrnila domov v ZDA.

52-letni britanski novinar, znan po tem, da je vedno brez dlake na jeziku in se redno zapleta v besedne dvoboje prek družbenih omrežij, si je po ogledu dobrodelnega koncerta One Love Manchester, ki ga je skupaj s svojimi zvezdniškimi kolegi - na odru se je zvrstila resnično pisana glasbena druščina: od Miley Cyrus in Justina Bieberja do Liama Gallagherja in Coldplay - priredila Grandejeva, da bi zbrala denar za družine 22 smrtnih žrtev in več ducatov ranjenih po napadu, glede 23-letne popzvezdnice očitno premislil.

"Moje spoštovanje"

"Mislil sem, da Ariana Grande ni imela prav, ko je po manchestrskem napadu odletela domov, a danes je priredila krasen koncert. Narobe sem te ocenil, Ariana Grande, in opravičujem se. Si občudovanja vredna mlada ženska in to je veličastna noč. Moje spoštovanje," je Morgan spravljivo zapisal na Twitterju.

V ponedeljek je voditelj oddaje Good Morning Britain dodal še en tvit: "V časih, kot je ta, kar vrvi od čustev. Včerajšnji koncert mi je pokazal, da sem narobe ocenil gdč. Grandejevo." Ariani pa je napisal celo odprto pismo, v katerem je pojasnil svojo začetno reakcijo: razjezilo naj bi ga dejstvo, da se je kraljica Elizabeta II. pri 91 lahko odpravila bodrit žrtve napada, Ariana pa se je umaknila na varno "v svoj dvorec" na Floridi.

A nato se mu je očitno odkupila, saj se je čez dva tedna vrnila v Manchester, obiskala ranjene oboževalce in jih s tem neizmerno razveselila, hkrati pa načrtovala velikanski zvezdniški koncert. "Žal mi je, da sem dvomil v tvoj pogum. Si punca od hudiča," je zaključil.

