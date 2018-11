Skrbi Michaela Douglasa: Upam, da otroka ne podedujeta gena za odvisnost

Praznuje 18 let zakona s Catherine Zeta Jones

25. november 2018 ob 19:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski igralec Michael Douglas je izrazil skrb glede svojih najmlajših potomcev, da ne bi podedovala gena za odvisnost, ki je prisoten v družini Douglas.

Tudi sam Michael je imel v preteklosti težave z alkoholizmom, preostali družinski člani so prav tako podlegli alkoholu, nekateri pa tudi mamilom.

"Bil sem na rehabilitaciji, moj brat Eric Douglas je umrl zaradi predoziranja z mamili, moj najstarejši sin pa je zaradi zaradi posedovanja in razpečevanja prepovedanih mamil pristal v zaporu. Genetike ne gre zanemariti," je za britanski Mirror delil skrb 74-letni igralec. Zaskrbljen je za najstnika, 18-letnega Dylana in 15-letno Carys, ki ju je dobil v zakonu s Catherine Zeta Jones. Tudi družini valižanske igralke niso tuje odvisnosti, je dodal Michael.

Zaradi "slabih genov" tako budno spremlja svoja otroka. "Veliko se pogovarjamo o odvisnosti, zaupal sem jima svojo izkušnjo. Izgubil sem brata, sin Cameron pa je preživel sedem let in pol v zaporu, ampak zdaj je na prostosti in se dobro počuti."

Michael pa je imel novembra veliko razlogov za slavje, prejel je svojo zvezdo na Pločniku slavnih, pred dnevi pa je z ženo praznoval 18 let zakona.

Letošnje leto je zanj jubilejno, saj praznuje že pet desetletij, kar je stalnica na televizijskih zaslonih in filmskih platnih.

D. S.