Šola umika vse umetnine, ki so bile darilo Jamesa Franca

Znani igralec je obtožen spolnega nadlegovanja

2. februar 2018 ob 21:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po tem, ko so ga doletele obtožbe o spolnem nadlegovanju, je srednja šola v Palu Altu, ki jo je obiskoval znani igralec James Franco, odstranila stensko poslikavo, ki jo je ustvaril posebej zanje.

Poleg odstranitve stenske poslikave imajo v načrtu umakniti tudi vse druge umetnine, ki jih je šoli kadar koli podaril. Kot pojasnjuje predstavnica šole Karen Hendricks, so se za to odločili s težkim srcem, a je njihova največja vrednota vseeno zdravje dijakov.

"Osebje je premislilo o interesih naših dijakov glede izobrazbe, zato smo se odločili, da poslikavo odstranimo, druge umetnine pa vrnemo," je dodala.

"Poslikavo smo odstranili prejšnji teden in skupina ljudi že trdo dela, da se ustvari nova. Glavna ideja je praznovanje kulturne raznolikosti." Dodaja, da se ji ideja zdi dobra, in se veseli, da bo k izvedbi projekta pripomogla tudi šola.

"Preostale Francove umetnine počasi premeščamo, hkrati pa sodelujemo z dijaki in jih spodbujamo k izražanju njihovih konceptov umetnosti, da bomo njihove izdelke lahko uporabili za posodobitev šolske zbirke." V izjavi obtožb o spolnem nadlegovanju, ki so doletele Franca, niso neposredno omenili, ravnateljica Kim Diorio pa je dejala, da umetnine sploh nikoli niso bile mišljene kot del stalne zbirke. "Odločila sem se, da moramo poslikavo v centru, kjer se zbirajo dijaki, odstraniti, saj je najvidnejša."

"Vse to so še vedno zgolj obtožbe. Ne morem reči, da smo tovrstno odločitev sprejeli na podlagi tega, saj je vse zanikal in uradno ni bil obtožen ničesar."

Franco sicer ni kriv spolnih zlorab v rangu Harveyja Weinsteina, naj pa bi izkoriščal svoj položaj predavatelja na igralski akademiji in svoje študentke postavljal v nelagodne položaje pri snemanju golih prizorov. Neprimernega vedenja je tako Franca skupno obtožilo pet žensk, od tega tudi nadobudna igralka, s katero je imel Franco krajši čas razmerje. Njegov greh? Nagovarjal naj bi jo k oralnemu spolnemu odnosu.

P. B.