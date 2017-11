Spolno nadlegovanje odneslo tudi enega najvidnejših ameriških TV-voditeljev

Matt Lauer bil pri NBC News zaposlen več kot 20 let

30. november 2017 ob 09:18

New York - MMC RTV SLO

V ZDA čistka med visoko profiliranimi osebnostmi, obtoženimi spolnega nadlegovanja in napadov, ne pojenja. Zadnji, ki so mu obtožbe spodnesle stolček, je eden najvidnejših TV-voditeljev, Matt Lauer.

Revija Variety je v sredo po dveh mesecih preiskav objavila obsežen članek z navedbami več kot deset žensk, ki so Lauerja, obraz mreže NBC, obtožile spolnega nadlegovanja.

Žrtve, ki želijo ostati anonimne, sicer pa Lauerjeve podrejene, trdijo, da je voditelj oddaje Today med drugim eni od njih poslal spolno igračko, drugo je zasliševal, s kom je vse spala, pred tretjo pa je spustil hlače in se ji razkazal. Ker ni privolila v spolni odnos z njim, jo je oštel.

Serijsko varal soprogo

59-letni Lauer naj bi sodelavkam opolzke izjave izrekal tako osebno kot po SMS-ih, interno pa je Lauer, ki je poročen 20 let in oče treh otrok, slovel kot serijski skakalec čez plot. Spolni odnosi med sodelavkami naj bi bili sicer sporazumni, a po navedbah sogovornic si je Lauer po pravilu izbiral podrejene, ki so se mu težje uprle.

"Čeprav je pri veliko od Mattovih zvez šlo za sporazumne, je zadeva še vseeno težavna zaradi moči, ki jo je imel," je dejal nekdanji producent pri NBC-ju. "Ni mogel kar tako seksati po celem mestu z zvezdnicami ali na službenih poteh z naključnimi ženskami, ker je pač Matt Lauer in ker je poročen. Zato je moral to početi v svojem hlevu, kjer je izvajal moč in kjer je vedel, da se ljudje ne bodo nikdar pritožili."

Nemudoma prekinili pogodbo

Da so obtožbe dovolj resne, kaže tudi odločitev NBC-ja, da Lauerju po več kot 20 letih staža nemudoma prekine pogodbo, da je bil odpuščen, pa sta kar v živo oznanili zdaj že nekdanji Lauerjevi sovoditeljici iz oddaje Today, Savannah Guthrie in Hoda Kotb. Vidno pretreseni voditeljici sta v jutranji oddaji prebrali pismo predsednika NBC News Andyja Lacka.

V pismu je Lack zapisal, da je mreža od Lauerjeve kolegice "prejela podrobno pritožbo o neprimernem spolnem vedenju na delovnem mestu". "Čeprav gre za prvo pritožbo o njegovem vedenju v več kot 20 letih, odkar dela pri NBC News, imamo dovolj razlogov, da menimo, da ni šlo za osamljen incident."

Incident naj bi se zgodil med zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju leta 2014, s katerih je Lauer poročal, a njegovo neprimerno vedenje do omenjene kolegice naj bi trajalo več mesecev.

Guthriejeva, na pol v solzah, je ob tem dodala le: "Pretreseni smo. Vse, kar lahko rečem, je, da smo povsem strti."

Zgodovina neprimernega početja

Ob razrešitvi Lauerja so mediji hitro izbrskali nekaj najbolj zloglasnih Lauerjevih spodrsljajev iz preteklosti - tako je oskarjevki Anne Hathaway ob prihodu v studio dejal, da je "zadnje čase videl kar precej nje" (izjava se je nanašala na fotografijo njenega mednožja, ki so jo posneli paparaci).

Na dan je ponovno prišla tudi nekaj let stara izjava Lauerjeve nekdanje sovoditeljice Katy Couric, ki je na novinarjevo vprašanje, kaj je Mattova najbolj nadležna navada, odgovorila, da jo pogosto ščipa za zadnjico, medtem ko je drugi sovoditeljici, Meredith Vieiri, dejal, "naj se še malo sklanja pred njim".

K. S.