Spoznajte Johna Schlossberga, edinega JFK-jevega vnuka

Kariero si želi nadaljevati v politiki

16. maj 2017 ob 09:17

New York - MMC RTV SLO

29. maja bi John F. Kennedy praznoval stoti rojstni dan. Nekdanji ameriški predsednik, ki je bil ubit v atentatu leta 1963, še vedno ostaja zasidran v srcih Američanov, rodbino Kennedy pa mnogi označujejo za edino ameriško aristokracijo.

A pravijo tudi, da nad Kennedyji visi meč prekletstva. JFK-jev brat Robert Kennedy je prav tako umrl v atentatu. JFK-jev edini sin John mlajši je bil ubit v letalski nesreči. Zdaj na politično prizorišče vstopa John "Jack" Schlossberg, JFK-jev edini vnuk.

24-letni Schlossberg je najmlajši otrok JFK-jeve hčerke Caroline, poročene z oblikovalcem ukrajinsko judovskega rodu Edwinom Schlossbergom, in letos se je z mamo udeležil tudi galaplesa Met Gala v newyorškem Metropolitanskem muzeju.

Čeprav je Kennedyjeva, kot odvetnica in do letos ameriška veleposlanica na Japonskem, javno precej izpostavljena in dejavna, pa se ne želi izreči, kaj meni o potencialni politični karieri svojega sina. "Svojega sina Jacka imam rada in ga bom podpirala, kakor koli se že odloči," je dejala v nedavnem intervjuju za NBC.

In Schlossberg, ki nosi tako dedkovo kot stričevo ime, ne skriva, da ga politika zanima in da je pozorno proučeval dediščino svojega slavnega dedka.

"Moj najljubši njegov govor je tisti, ki ga je imel na univerzi Rice in v katerem Ameriki razlaga, zakaj bi morali na Luno. In v tistem govoru je dejal, da v velikih izzivih ležijo velike priložnosti," je razlagal Schlossberg v dvojnem intervjuju s svojo mamo na NBC-ju. "Tega sporočila se spomnim, ko se kot otrok novega tisočletja ozrem na svet 'nerešenih težav'. Pomembno je, da se spomnimo, da so to priložnosti, ki jih lahko izkoristimo, ko izberemo dobro vodstvo."

Diploma iz zgodovine, naslednji korak pravo

Schlossberg je dobro na poti, da tudi sam pusti sledi v ameriškem javnem življenju. Rojeni Newyorčan, ki ima še dve sestri, je še kot osnovnošolec soustanovil ReLight New York, neprofitno organizacijo, ki je zbirala sredstva za namestitev razsvetljave v stanovanjskih kompleksih za revnejše prebivalce. Leta 2015 je diplomiral iz zgodovine na elitni univerzi Yale, pri čemer se je posvetil japonski zgodovini, ob tem pa pisal za študentska časopisa Yale Daily News in Yale Herald.

Po diplomi se je zaposlil pri japonskem spletnem velikanu Rakuten v Tokiu, zdaj pa bo podiplomski študij nadaljeval na Harvardu, kjer bo študiral pravo. Mladenič je bil letos tudi v odboru JFK-jeve knjižnice, ki podeljuje nagrado "Profile in Courage" - letos je ta šla prejšnjemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami.

Schlossberg je sicer vizualno precej podoben svojemu pokojnemu stricu, Johnu Kennedyju mlajšemu, odvetniku in založniku, ki je leta 1999 skupaj s soprogo Carolyn Bessette in svakinjo Lauren umrl v letalski nesreči. Manjše zasebno letalo je pilotiral prav Kennedy mlajši, trojica pa je bila na poti iz New Jerseyja na otok Martha's Vineyard na poroko sestrične Rory Kennedy, ko je John v slabi vidljivosti pred pristankom izgubil nadzor nad letalom.

K. S.