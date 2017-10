Steven Seagal na srečanju s predsednikom Dutertejem

Govorila naj bi o filmih, kriminalu in mamilih

14. oktober 2017 ob 21:10

Manila - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški igralec Steven Seagal, znan po svojih akcijskih vlogah, se je med iskanjem lokacij za svoj prihajajoči film sešel s filipinskim predsednikom Rodrigom Dutertejem.

65-letni Seagal si je na Filipinih ogledoval potencialne lokacije za snemanje svojega prihajajočega filma, ki se bo nanašal na tematiko "mamil in drugih kriminalnih dejanj", so sporočili iz filipinske predsedniške palače.

S predsednikovega urada so javnosti sporočili tudi, da sta Rodrigo Duterte in Seagal govorila o tem, da morajo "filmi odsevati življenje" in da je predsednik "poudaril svoja stroga stališča do mamil, ki zasužnjujejo ljudi".

Od lanskega junija, ko je Duterte prevzel predsedniški položaj, je vpleten v smrtonosno vojno proti mamilom, v kateri je umrlo že na tisoče Filipincev. Zaradi svoje ničelne tolerance do mamil in kriminala si je aktualni predsednik Filipinov, ki je predtem županoval v mestu Davao, prislužil vzdevek "The Punisher" (Kaznovalec).

Seagal je na novinarski konferenci v Manili povedal, da se mu Filipini ne zdijo nevarni. "Gre za državo, ki z novim vodstvom napreduje," naj bi izjavil po poročanju filipinskih medijev.

Steven Seagal, nekdanji učitelj borilnih veščin, je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaslovel z akcijskimi filmi, kot sta Oblegani (Under Siege) in Maščevanje (Hard to Kill).

M. Z.