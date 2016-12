Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stevie Wonder se je založbi Motown pridružil pri enajstih letih, do danes pa je nanizal več kot 40 uspešnic in prejel več kot 20 grammyjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stevie Wonder dobil svojo ulico

Preimenovanje ulice

22. december 2016 ob 21:43

Več kot 400 prebivalcev Detroita se je zbralo, da bi proslavili preimenovanje Avenije Milwaukee v Ulico Stevieja Wonderja.

"Si sonce mojega življenja, Detroit. Za vedno boš ostal v mojem srcu," je zbrane nagovoril legendarni glasbenik Stevie Wonder, ki se je iz Detroita sicer izselil že pred leti.

Ulice, ki bo nosila njegovo ime, niso izbrali naključno, ampak je z Wonderjem povezana vse od njegovega četrtega leta, ko je rodni Saginaw v Michiganu zamenjal za Detroit, sicer največje mesto v Michiganu, in se preselil na Avenijo Milwaukee. Wonder, ki se je rodil kot Stevland Hardaway Judkins, se je do desetega leta sam naučil igrati na klavir, bobne in orglice. Ko je dopolnil 11 let, mu ustanovitelj založbe Motown Berry Gordy ponudil pogodbo. Wonder, takrat pod imenom Little Stevie Wonder, je kmalu posnel pesem Fingertips, ki je postala prva izmed njegovih številnih uspešnic.

Wonder, med drugim tudi prejemnik predsedniške medalje svobode, je preimenovanje ulice izkoristil tudi zato, da je spregovoril o rasizmu: "Nikoli nisem videl nikogar izmed vas, in ko slišim, da nekateri ljudje ne marajo drugih ljudi zaradi barve njihove kože, se mi to zdi absurdno, barbarsko." 66-letnik, ki je po poročanju The Huffington Posta na podelitev prišel s svojim bratom Calvinom, bi zato rad videl, da bi "stopili na ulico, ki nas bo vodila do človečnosti, enakosti, pravičnosti in spoštovanja".

Sa. J.