Susan Sarandon: "Kariera igralca se ne konča pri štiridesetih"

Igralka je namige o koncu kariere zaradi starosti ostro obsodila

2. marec 2018 ob 18:54

Ameriška filmska legenda Susan Sarandon je za ameriške medije povedala, da so ji na začetku igralske kariere svetovali, naj v javnosti ne govori o tem, da si želi otrok in družine, saj je zaradi tega veliko manj privlačna.

Igralka, ki je z režiserjem Francom Amurrijem leta 1985 povila svojo prvorojenko Evo Amurri, v zvezi z igralcem Timom Robbinsom pa sta se ji rodila še dva dečka - Jack Henry in Miles Guthrie, je v duhu gibanja Time's Up ostro obsodila namige, da je veliko bolje, da mlade igralke zamolčijo željo po tem, da bi se ustalile in si ustvarile družino. Samske igralke brez otrok so namreč po mnenju nekaterih veliko privlačnejše.

Napoved o koncu kariere

Spregovorila je tudi o napovedih, da se bo njena kariera končala, ko bo dopolnila 40 let. V 70. letih so ji namreč zabičali, da za starejše ženske in moške v filmih ni prostora. "Še vedno igram. In nisem edina," je še povedala, poroča BBC.

Prav tako je dodala, da je hvaležna režiserkam in režiserjem, ki si v središče filmske zgodbe upajo postaviti protagonistke in protagoniste v zrelejših letih. "Zaradi njih še vedno lahko delam," je povedala.

Leta družbenega in političnega aktivizma

71-letna igralka, ki je znana tudi po družbenem in političnem aktivizmu, je že v mladosti protestirala proti vietnamski vojni, v zadnjih letih pa se je med drugim zavzemala za pravice žensk in otrok v Nikaragvi. Unicef jo je leta 1999 imenoval za ambasadorko dobre volje. Leta 2006 jo je nagradila humanitarna organizacija Action Against Hunger.

Kot smo že poročali, je Susan Sarandon kariero začela leta 1970, ko se je odzvala pozivu za film Joe. Pet let pozneje so jo ljubitelji filma spoznali kot Janet v muzikalu The Rocky Horror Picture Show Jima Sharmana. Več kot 15 let po začetku kariere se je nato konec 80. let potegovala za vlogo Annie v romantičnem filmu Bull Durham, v katerem je zaigrala s Kevinom Costnerjem.

V 90. letih je gledalce prepričala kot natakarica v filmu ceste Ridleyja Scotta Thelma in Louise, kmalu zatem pa je kot redovnica v kriminalni drami Tima Robbinsa Zadnji sprehod osvojila oskarja za glavno žensko vlogo.

