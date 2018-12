Taylor Swift v strahu pred zalezovalci "skenirala" oboževalce

Grob poseg v zasebnost ali metoda prihodnosti?

Na koncertu Taylor Swift so obiskovalce s posnetki iz zakulisja zvabili v poseben kotiček, kjer so jih posneli in med njimi iskali tiste, ki bi lahko bili grožnja oboževani zvezdnici.

Potem ko so se v medijih pojavile navedbe, da so na majskem koncertu 29-letne popzvezdnice na stadionu Rose Bowl "skenirali" oboževalce, da bi izmed njih izluščili zalezovalce, so na omenjenem losangeleškem prizorišču potrdili, da v resnici uporabljajo tovrstne metode za prepoznavanje obrazov.

Tako naj bi na različnih dogodkih, od športnih do glasbenih, lažje našli tiste posameznike, ki so znani po takšnih ali drugačnih prestopkih, in se izognili morebitnim varnostnim zapletom. Dodali so, da so obiskovalci dogodkov o uporabi nadzorne tehnologije jasno obveščeni s posebnimi oznakami in napisi.

Grožnje s smrtjo in posilstvom, vdor v dom

Po poročanju revije Rolling Stone so na koncertu Swiftove, ene najpriljubljenejših ameriških popzvezdnic, ki je imela v preteklosti težave z več zalezovalci – eden izmed njih, ki je vdrl v njen dom, se tam oprhal in celo spal, se je znašel celo za zapahi; drugi, ki ji je redno pisal in ji poleg izlivov ljubezni grozil s posilstvom in smrtjo, pa ima veljavno prepoved približevanja pevki – uredili posebno kabino, v kateri so predvajali posnetke Taylor iz zakulisja in vaj za koncerte, v njej pa so snemali oboževalce in njihove fotografije primerjali z bazo pevkinih znanih zalezovalcev.

A uporaba omenjene tehnologije je dvignila veliko prahu, saj je večina obiskovalcev koncertov Taylor Swift najstnikov, ki predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin, ko gre za varovanje zasebnosti in možnosti zlorabe. Najverjetneje so se prav zato tehnološka podjetja, vpletena v nadzor na Rose Bowlu, pa tudi predstavniki Swiftove, zavili v molk.

Posnetek obraza namesto vstopnice

Je pa (ameriška) zakonodaja na strani izvajalcev, saj so koncerti v tem smislu zasebni dogodki in lahko organizatorji nad obiskovalci izvajajo skoraj kakršen koli nadzor. A metoda, uporabljena na koncertu Taylor Swift, je vendarle nekaj novega, saj ni šlo le za golo snemanje obrazov, temveč so obiskovalce na določen kraj zvabili pod pretvezo, da jim želijo ponuditi dodatno vsebino, povezano z njihovim idolom.

Morda gre za eno prvih medijskih razkritij tovrstnega nadzora v ZDA, so pa že aprila lani na Kitajskem s podobno metodo, katere ime bi lahko prevedli v "Ostro oko", na koncertu Jackyja Cheunga v Nančangu izmed 60.000 obiskovalcev izluščili 31-letnega osumljenca za "gospodarske zločine".

V ZDA Ticketmaster razvija posebno tehnologijo, s katero bi lahko nadomestili vstopnice za dogodke – namesto natiskanih lističev ali elektronskih vstopnic na mobilnikih bodo obiskovalci na vhodu "poskenirani" in tako nadzorovani. Podobno bodo preverjali tudi identiteto obiskovalcev dogodkov na olimpijskih igrah v Tokiu.

A. K.