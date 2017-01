Thurman proti Bussonu: Srdit boj za skrbništvo nad petletno Luno

"Toksično razmerje"

17. januar 2017 ob 19:52

New York - MMC RTV SLO

Umazana bitka Ume Thurman in Arpada Bussona za skrbništvo nad njuno hčerko Luno se nadaljuje: zdaj jo je obtožil resne duševne bolezni in mešanja zdravil z alkoholom.

Takoj ko sta 46-letna igralka in sedem let starejši poslovnež, multimilijonar, prispela v sodno dvorano, je postalo napeto: psihologinja je pripomnila, da ne bi smela biti oba hkrati v istem prostoru s hčerko, saj imata "toksično razmerje", pred katerim bi morali deklico zaščititi. Bussonov odvetnik pa je dodal, da velja omeniti dejstvo, da je bila Luna (dekličino celo ime je Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman Busson) spočeta v času, ko sta se Thurmanova in Busson prepirala o tem, ali sme obdržati milijon dolarjev vreden zaročni prstan, ki ji ga je podaril.

Bolj kot za hčer skrbi zase?

Busson, v Franciji rojeni finančnik, ki trenutno vodi švicarsko investicijsko podjetje, se je s Thurmanovo začel videvati leta 2007, leto pozneje sta bila zaročena, naslednje leto pa sta šla narazen. Leta 2012 sta se spet našla in rodila se je Luna, 2014 pa sta se razšla za vedno in vse odtlej se prepirata glede skrbništva nad deklico. Septembra 2015 sta prišla do delnega dogovora, podpisala naj bi triletni načrt za skupno starševstvo. A konec lanskega avgusta se je Busson odločil za novo sodno bitko in zahteva več skrbniških pravic. Eden od razlogov, zakaj si želi spremeniti trenutno ureditev, je tudi dejstvo, da težko tako pogosto pripotuje v New York, ker so mu morali zaradi glivičnega vnetja odstraniti del pljuč, hkrati pa v ZDA ne sme bivati več kot 120 dni na leto, da bi se izognil plačilu davkov.

Mu je pa udarec pod pasom kaj hitro zadala psihologinja, ki je opazila, da so "obiski prikrojeni njegovim potrebam, ne hčerinim". Kot primer je navedla dogodek, ko so Luno poslali na Bahame, kjer naj bi bila z očetom, on pa je odšel na koncert Rolling Stonesov na Kubo. Ob neki drugi priložnosti si jo je dal pripeljati v London, nato pa jo pustil pri svoji nekdanji partnerki Elle MacPherson, da je šel na nogometno tekmo. Thurmanova poleg tega trdi, da je večkrat odpovedal dogovorjene obiske. Psihologinja je sklenila, da je Busson sicer dober oče in deklica uživa v času z njim, a ne bi smela biti pri njem več kot sedem dni na mesec, saj Luna že kaže znake ločitvene stiske. (On sicer zahteva 10 dni na mesec in podaljšane počitnice.)

"Umazani otroci" v prestižnem vrtcu

Odtujeni par - razšla sta se, ko je bila Luna stara dve leti - se prepira tudi glede dekličinega izobraževanja: Bussonu brooklynski vrtec St. Ann's, v katerega je hčer vpisala Thurmanova in za katerega je treba plačati 25.000 dolarjev šolnine na leto, ni všeč, saj naj ne bi ustrezal njegovim visokim merilom. Po besedah Bussonovega odvetnika so tam "majhne, natlačene učilnice, vzdušje moreče, otroci pa umazani in razkuštrani". Omenjeni vrtec se sicer ponaša z zvezdniškim seznamom nekdanjih varovancev - od Lene Dunham do Jennifer Connelly.

Na tej točki si je sodnik privoščil šalo in komentiral, da bodo te navedbe razjezile precej staršev iz soseske Brooklyn Heights, kjer se nahaja prestižni vrtec, nato pa se ponorčeval na račun Bussona, ki ima uradno domovanje v Angliji: "No, morda se ne more primerjati z Etonom." (Gre za slovito deško šolo, na kateri se je poleg drugih uglednežev šolalo kar 19 dosedanjih britanskih premierjev in generacije aristokratov.) Že pred začetkom zaslišanja je sodnik okrcal starše, ki so se odločili za spopad na sodišču, in dejal: "Razumni ljudje se take reči dogovorijo sami." Je pa zavrnil prošnjo Thurmanove, da bi proces zaprli za medije.

Uma Thurman ima iz prejšnjega zakona z igralcem Ethanom Hawkeom dva najstniška otroka: sina Levona in hčer Mayo. Prvič je bila na začetku 90. let poročena z igralcem Garyjem Oldmanom. Trenutno je v razmerju s hotelirjem madžarskega rodu Andrejem Balazsem, s katerim sta bila par že pred njeno romanco z Bussonom. Tudi Busson ima dva najstniška otroka: Arpada in Aureliusa, ki sta se mu rodila v razmerju z avstralsko supermanekenko Elle MacPherson.

A. K.