Tiger Woods po aretaciji: Nisem bil pijan, kriva so zdravila

Novi incident v nizu težav od leta 2010

30. maj 2017 ob 12:31

Miami - MMC RTV SLO/STA

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods, ki so ga v ponedeljek na Floridi aretirali zaradi vožnje v nedovoljenem stanju, se je javno opravičil in zatrdil, da ni užival alkohola.

Razlog za aretacijo naj bi bila nepričakovana reakcija na mešanico zdravil, ki jih jemlje zaradi bolečin v hrbtu.

"Razumem težo prekrška in zanj prevzemam vso odgovornost. Javno želim povedati, da alkohol ni bil vpleten. Dobil sem močno reakcijo na predpisana zdravila. Nisem mislil, da me lahko mešanica teh zdravil pripelje do takšnega stanja. Opravičujem se družini, prijateljem in navijačem. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se takšne stvari ne bodo ponovile," je v sporočilu za javnost zapisal Woods.

Za 41-letnega Američana, ki že dolgo ni več tisti Tiger Woods, ki je kot za šalo premagoval tekmece in osvojil 14 naslovov major, je to novi incident v sicer dolgi vrsti afer in prekrškov, ki so se začele 2010 s priznanjem številnih deklet in prostitutk o njegovem razvratnem življenju.

Woods, ki je po pisanju revije Forbes prvi športnik, ki je v karieri zaslužil več kot milijardo dolarjev, trenutno okreva po aprilski operaciji hrbta. Kot je v zadnjem času večkrat poudaril, želi še igrati golf, čeprav je zadnjič na tekmovanjih najprestižnejše ravni slavil leta 2008.

