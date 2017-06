Tiger Woods trdi, da je bil v času aretacije pod vplivom xanaxa in vikodina

Še en v nizu incidentov

10. junij 2017 ob 11:15

Miami - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods, ki so ga aretirali zaradi vožnje v nedovoljenem stanju, je ob aretaciji pojasnil, da je vzel zdravilo proti anksioznosti xanax.

Na spletni strani golf.channel.com so objavili policijsko poročilo Jupiter Police Department o aretaciji po tem, ko je Woods v zgodnjih jutranjih urah ob cesti zaspal za volanom. Policijska patrulja ga je prijela blizu njegovega doma na Jupiter Islandu na jugu Floride, izpustili pa so ga nekaj ur pozneje - sicer brez varščine, vendar z obvezo, da bo stopil še pred sodnika za prekrške, poroča Reuters.

"Woodsa sem vprašal, ali je vzel kakršna koli zdravila in njegov odgovor je bil: xanax," je policist Christopher Fandry zapisal v poročilu. Xanax je zdravilo na recept, ki se predpisuje za zdravljenje anksioznosti in depresije, pogosto pa se uporablja tudi za zdravljenje težav s spanjem. Po poročanju The New York Post naj bi Woods pozneje priznal, da je vzel tudi vikodin.



Po incidentu se je javno opravičil in zatrdil, da ni užival alkohola, kar se je izkazalo za resnično, saj 41-letniku v krvi niso našli sledi alkoholiziranosti. Takrat je še dejal, da naj bi bil razlog za aretacijo nepričakovana reakcija na mešanico zdravil, ki jih jemlje zaradi bolečin v hrbtu.



Športnik je aprila prestal že četrto operacijo hrbta, še en teden pred aretacijo pa je zagotovil, da se počuti bolje kot kadar koli in da še ne načrtuje upokojitve z golfišč.

41-letni Američan že dolgo ni več tisti Tiger Woods, ki je kot za šalo premagoval tekmece in osvojil 14 naslovov major, in to je še en incident v dolgi vrsti afer in prekrškov, ki so se začele na začetku leta 2010 s priznanjem številnih deklet in prostitutk o njegovem razvratnem življenju. Vse skupaj je bilo še bolj obremenjujoče, ker je bil Woods od leta 2004 poročen z nekdanjo švedsko manekenko Elin Nordegren, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka.

P. B.