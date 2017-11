Tom Hanks svojemu velikemu oboževalcu pomagal pri zaroki

Zaroka pred približno tisoč obiskovalci

6. november 2017 ob 08:38

Austin - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks je bil poseben gost na knjižnem sejmu v Austinu. Tam ni govoril zgolj o knjigah, ampak je vmes še pomagal oboževalcu, da je svoje dekle zaprosil za roko.

Z oskarjema nagrajeni igralec je na sejmu predstavljal svojo novo knjigo Uncommon Type: Some Stories. Na koncu predstavitve je Hanks odgovarjal na vprašanja, ki so bila napisana na lističih papirja.

Med drugim je prebral tudi vprašanje Ryana McFarlinga in v šali dejal, da mu je dovolj odgovarjanja na vprašanja, češ naj odgovori kdo drug: "To je Ryanovo vprašanje za Nikki Young ... 'Nikki, ali bi se poročila z mano?'"

Hanks je par povabil na oder in McFarling je svojo izbranko zaprosil pred približno tisoč pričami, ki so se udeležile Hanksove predstavitve. In Youngova je privolila. Po romantični zaroki je par dobil priložnost, da se z 61-letnim igralcem tudi fotografira.

"Ne vem, kako mu je uspelo, ampak zgodila se je čarovnija. To je najboljša zaroka," je dejala Youngova za KVUE News.

K. K.