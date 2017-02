Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Njuno razmerje naj bi bilo še vedno v začetni fazi. Foto: Reuters Sorodne novice Priscillina izpoved: Bila sem Elvisova ljubica, ne soproga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tom Jones naj bi bil v razmerju z nekdanjo ženo Elvisa Presleyja

"Zelo uživava v najinih skupnih nočeh"

9. februar 2017 ob 18:51

London - MMC RTV SLO

Tuji mediji poročajo, da naj bi bil Tom Jones eno leto po smrti žene Linde v razmerju z Elvisovo nekdanjo ženo Priscillo.

Jonesova žena je lani v 60. letu starosti izgubila bitko z rakom. "Tom ima zaradi Lindine smrti za seboj težko leto in Priscilla ga je v tem času zelo podpirala," je za medije dejal pevčev prijatelj.

Glasbenika so fotografi pred kratkim ujeli, kako se je z 71-letno Priscillo odpravljal na večerjo, 76-letnik pa jim je mirno odgovoril, da se poznata že zelo dolgo. "Čudovita dama je in zelo uživava v najinih skupnih nočeh." Sicer pa naj bi po poročanju britanskega tabloida The Sun stvari potekale precej počasi. "Vse skupaj je še vedno v začetni fazi, a se zelo dobro razumeta," je še dodal glasbenikov prijatelj.

Elvis Presley je bil s Priscillo poročen med letoma 1967 in 1973, skupaj pa imata hčerko Liso-Marie. Priscilla se po ločitvi od kralja rokenrola nikoli več ni poročila, bila pa je v daljšem razmerju z Marcom Garibaldijem, s katerim ima sina Navaroneja.

Tom Jones se je z Lindo poročil leta 1967, ko sta bila stara zgolj 16 let, poročena pa sta bila do njene smrti. "Z Lindo sva imela srečo, da sva se zaljubila tako zgodaj. Čeprav sva bila še najstnika, je bila najina ljubezen iskrena," je pojasnil pred časom. Kljub vsemu pa je večkrat priznal, da je spal z več kot 250 oboževalkami in da ima tudi nezakonskega sina.

