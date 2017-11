Tony Cetinski v Rovinju povozil človeka, ki je ležal na cesti

Več okoliščin za zdaj še ni znanih

3. november 2017 ob 18:46

Rovinj - MMC RTV SLO

Policisti so sporočili, da je v popoldanskih urah v Rovinju avtomobil znamke Mercedes, ki ga je vozil hrvaški glasbenik Tony Cetinski, trčil v moškega, ki je ležal na cesti.

Kot poročajo hrvaški mediji, je moški umrl, za zdaj pa še ni znano, ali je bil zanj usoden trk ali kaj drugega. Kot poroča hrvaški Dnevnik, so na kraj nesreče prišli gasilci, ki so avtomobil dvignili, da so lahko prišli do ponesrečenca.

"Udeležen sem bil v nesrečni dogodek, za katerega nisem odgovoren. Prepričan sem, da bo to potrdila tudi policija. Pretresen sem in nimam besed, s katerimi bi opisal najhujši dan svojega življenja," je glasbenik dejal za portal 24sata. Po besedah očividcev naj bi bilo na ulici veliko otrok, ki so se ravno vračali iz šole. "Sprva nismo vedeli, kdo je za volanom. Človek pa je že ležal na cesti, ko je pripeljal avtomobil."

Dnevnik poroča še, da so v pogovoru z Lano Onsrud, ki ima v Pusti ulici, kjer je prišlo do nesreče, že 12 let zobno ordinacijo, ugotovili, da je na tistem področju razlog za nesreče pogosto neprilagojena hitrost. Glede problematike se za zdaj ni ukrenilo še nič, stanovalci pa si prizadevajo, da bi se na cesto postavile ležeče ovire, ki bi voznikom pomagale prilagoditi hitrost.

Več okoliščin za zdaj še ni znanih, policisti še ugotavljajo, ali je smrt posledica prometne nesreče ali česa drugega.

To sicer ni prva prometna nesreča za Cetinskega. Leta 2006 je bil resno poškodovan zaradi naleta avtomobila v njegov motor, z njim pa se je peljal tudi takrat 9-letni sin, ki na srečo ni bil poškodovan.

P. B.