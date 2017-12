Travnik, kjer se zbirajo komiki, dobil ime po Robinu Williamsu

Umrl je leta 2014

23. december 2017 ob 09:30

San Francisco - MMC RTV SLO

Eden izmed travnikov v parku Golden Gate v San Franciscu bo odslej nosil ime po enem svojih rednih obiskovalcev, pokojnem komiku in igralcu Robinu Williamsu.

Na pobudo organizatorjev vsakoletnega dneva komedije, ki se ga je redno udeleževal tudi Wiliams, so namreč travnik, na katerem ga prirejajo, pristojni sklenili poimenovati po igralcu. Kot sta v četrtek pred zasedanjem sanfranciške komisije za rekreacijo in parke pojasnila pobudnika poimenovanja, Debi in Will Durst, ki sta vseh 37 let tudi organizatorja dneva komedije, je Williams, sicer rojen v bližini, sodeloval na prvi prireditvi.

Tudi pozneje, ko je že zaslovel, se ga je udeleževal, kadar koli je mogel, sta še poudarila in dodala, da je Williams vrsto let, ko dnevu komedije finančno ni šlo najbolje, pomagal tudi kot anonimni pokrovitelj. "Tudi zato sem čutila obvezo, da mora nekaj storiti za to, da spomin na človeka, ki je bil tako pomemben del dneva komedije in celotnega San Francisca, in na njegov duh komedijantstva ne bo nikoli zbledel," je v prošnji za spremembo imena travnika zapisala Durstova.

Odbor je, kot omenjeno, njen predlog podprl, tako da bo v parku Golden Gate to še drugo območje, poimenovano po igralcu - že leta 2015 so po njem poimenovali predor, ki povezuje most Golden Gate in okrožje Marin, poroča AP.

Kot je znano, je večkrat nagrajeni komik, ki je med drugim trpel za depresijo, umrl leta 2014.

T. K. B.