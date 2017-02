Trump: "Molimo za Schwarzijevo gledanost." Arnold: "Zamenjajva službi!"

Moža sta si v laseh zaradi resničnostnega šova Pripravnik

2. februar 2017 ob 22:16

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Donald Trump si je na nacionalnem molitvenem zajtrku spet privoščil (ne)gledanost resničnostnega šova Pripravnik, Schwarzenegger pa mu ni ostal dolžan in je predlagal, da bi zamenjala službi.

Na nacionalnem molitvenem zajtrku, ki tradicionalno poteka prvi četrtek v februarju, se zberejo politiki in verski vodje iz okoli 70 držav. Prvič so ga organizirali leta 1953 z namenom, da za isto mizo sedejo in molijo politični vodje z različnimi stališči in verski vodje.

Novi predsednik ZDA pa je letos tam predlagal, da naj skupaj molijo za igralca Arnolda Schwarzeneggerja in dvig gledanosti njegove oddaje Zvezdniški vajenec, ki jo je v preteklosti vodil sam.

Schwarzenegger se je hitro odzval prek Twitterja, kjer je objavil video s sporočilom (ogledate si ga lahko spodaj). "Živijo Donald. Imam super idejo. Zakaj ne zamenjava služb? Ti prevzameš televizijo, ker si tak strokovnjak za ratinge. In jaz prevzamem tvojo službo, zato da bodo ljudje lahko spet mirno spali," mu je zabrusil.

Že prej prekrižala kopja

To sicer ni bilo prvič, da se je Trump javno obregnil ob Schwarzija. Slavni igralec in nekdanji guverner Kalifornije je pred mesecem dni prvič kot naslednik Donalda Trumpa vodil šov Zvezdniški pripravnik (posebna izdaja šova Pripravnik, ki je proslavil Trumpa). Ta pa ni bil zadovoljen s tem, kar je videl.

Schwarzenegger je v prvi oddaji gostil boksarko Lailo Ali, hčerko boksarske legende Muhammada Alija, in britanskega pevca Boya Georgea. Oddajo si je ogledalo 4,9 milijona gledalcev, prvi del zadnje sezone Zvezdniški pripravnik, ki jo je vodil Trump pred dvema letoma, pa 6,5 milijona ljudi.

Trump je zato Schwarzeneggerju namenil dve objavi na Twitterju, obe na račun števila gledalcev. "Vau, podatki o številu gledalcev so tu in Arnold Schwarzenegger je uničen v primerjavi s strojem za ratinge DJT (Donald John Trump). Toliko o tem, da je filmska zvezda. To je bila primerjava prve sezone s 14. sezono. Zdaj primerjajte to z mojo prvo sezono. Toda, koga briga, podpiral je (Johna) Kasicha in Hillary (Clinton)," je tvitnil Trump.

Igralec mu je vrnil: "Želim ti vse najboljše in upam, da boš delal za vse ameriške ljudi tako agresivno, kot delaš za ratinge."

T. H.