Trumpova mična zaupnica Hope Hicks se je znašla sredi škandala

Razmerje s padlim Robom Porterjem

11. februar 2018 ob 18:42

Washington - MMC RTV SLO

Hope Hicks je bila ena redkih stalnic v kaotični Trumpovi Beli hiši, kjer se osebje menja hitreje kot posteljnina. Zdaj se je mična 29-letna komunikacijska direktorica nehote znašla sredi škandala.

"Nedotakljivi Hicksovi", kot ji pravijo, nekdanji manekenki za Ralph Lauren, ki jo je Trump za potrebe svoje predvolilne kampanje "snel" hčerki Ivanki, se za svoj stolček v nasprotju s številnimi moškimi kolegi v Beli hiši nikdar ni bilo treba bati.

Najmlajša in najbolje plačana članica osebja na Pensilvanski aveniji 1600 velja za marljivo in neomajno zvesto predsedniku. Kot je pred časom pisal Politico, je Hicksova ena redkih, ki predsednika ne skuša spremeniti, ampak ga zgolj in samo podpira ter mu pomaga pri vsem, kar mu pade na pamet.

A dekle, ki je vedno raje vleklo niti iz ozadja kot pa nastopalo pred kamero, se je zdaj znašlo sredi čisto prave washingtonske žajfnice. Zaradi njenega novega spremljevalca je namreč pod vprašajem njena zdrava presoja.

Hicksova se je namreč pred kratkim začela sestajati s 40-letnim Robom Porterjem, zdaj že nekdanjim višjim svetovalcem v Beli hiši, ki je ta teden odstopil s svojega položaja, potem ko sta ga obe nekdanji ženi obtožili fizičnega nasilja.

Tako Colbie Holderness, Porterjeva prva žena (2003-2005), kot Jennifer Willoughby, njegova druga žena (2009-2013), sta dejali, da je bil razlog za ločitev Porterjevo ponavljajoče se nasilje. Holdernessova je povedala, da so se udarci in brce začeli že na medenih tednih, enako trdi Willoughbyjeva, ki ob tem navaja še verbalno nasilje.

"Absolutno fantastična"

Hicksovi nikakor ne ustreza, da je njeno intimno življenje nenadoma postalo predmet rumenih medijev. "Uslužbenci v zahodnem krilu pravijo, da je ošvrknila TV-zaslone, zagledala svoj obraz in naglo pogledala stran," piše Washington Post.

Javno je Trump Hicksovo podprl. "Hope je absolutno fantastična. Od samega začetka je bila članica kampanje in ne bi si mogel želeti koga boljšega. Hope je pametna, zelo nadarjena in vsesplošno spoštovana," je dejal novinarjem. Zasebno naj bi imel predsednik več pomislekov in je bil kritičen do ženske, za katero nekateri pravijo, da je najvplivnejša članica Trumpovega osebja.

Srž dileme je, ali je Hicksova spustila svoja stroga merila in dobro presojo, ko je šlo za razmerje s Porterjem, navaja Guardian. Iz Bele hiše prihajajo navedbe, da je Hicksova vedela, da je Porterjevo nekdanje dekle Trumpove svetovalce obvestilo, da sta obe njegovi nekdanji ženi zanj dejali, da je nasilen.

Hicksova se je kljub temu še naprej videvala z njim in tega ni povedala Trumpu.

Zapletla se je tudi z Lewandowskim

Za privlačno temnolasko to ni prvo razmerje s kakim od Trumpovih tesnih sodelavcev. Pred tem se je zapletla z zdaj že nekdanjim Trumpovim političnim strategom, 44-letnim poročenim Coreyjem Lewandowskim. Vročekrvnega Lewandowskega, ki ga je neka novinarka med predvolilnim zborovanjem obtožila fizičnega napada nanjo, je Trump zaradi notranjih razprtij odpustil junija 2016.

Trump je Hicksovo pritegnil k svoji kampanji, potem ko mu je padla v oči kot predstavnica za stike z javnostmi njegove hčerke Ivanke. Čeprav ni imela nobenih političnih izkušenj, jo je Trump oglaševal kot "naravno nadarjeno" in osebo, ki se uči hitreje od vseh.

Naglo se je povzpela po lestvici navzgor, do te mere, da ji je Trump v obdobju kampanje plačeval tudi stanovanje v New Yorku (svojega tedanjega fanta je zaradi natrpanega urnika pustila), spustil pa jo je tudi v najožji družinski krog, tako da je redna gostja na družinskih prazničnih večerjah.

"Prava hčerka"

Michael Wolff, avtor zloglasne knjige Ogenj in bes, ki ponuja šokanten vpogled v Trumpovo Belo hišo, je vlogo Hicksove v knjigi opisal kot "najpomembnejšo službo v Beli hiši". "Ona njemu interpretira medije na najbolj pozitivni mogoči način in ga ščiti pred medijskimi poročili, ki se jih ne da prikazati v pozitivni luči."

"Ker je bila Melania tako rekoč nenavzoča, je osebje Ivanko označevalo za pravo ženo, Hicksovo pa za pravo hčerko," je zapisal Wolff, ki mu je Trump dal neomejen dostop do dogajanja v Beli hiši - kar pa je po izidu knjige bridko obžaloval.

K. S.