Umrl zvezdnik serije MASH

Najbolj znan po vlogi očeta Mulcahyja

1. januar 2017 ob 09:02

Na silvestrovo je za rakom umrl igralec William Christopher, najbolj znan po vlogi očeta Mulcahyja v priljubljeni TV-seriji M*A*S*H. Star je bil 84 let.

Christopherju so diagnozo raka postavili pred dobrim letom dni, od začetka tedna pa je bil v hospicu. Preživeli so ga žena Barbara O'Conner in dva sinova.

Christopher je svojo igralsko kariero začel na odrskih deskah, nato pa presedlal na televizijo in gostoval v serijah, kot so The Andy Griffith Show, The Patty Duke Show, Good Times, Hogan's Heroes in The Love Boat.

A vrhunec njegove kariere ostaja vloga očeta Mulcahyja, ki ga je v seriji M*A*S*H upodabljal med letoma 1972 in 1983. Humoristična serija, ki v ospredje postavlja osebje vojaške bolnišnice v korejski vojni, do danes velja za eno najboljših sploh.

"Vsi so ga oboževali," je povedala njegova soigralka Loretta Swit. "Imel je izvrsten smisel za humor in bil je velik človekoljub. Kot oče Mulcahy je postal eden najbolj ikoničnih TV-duhovnikov. Popolnejšega za to vlogo ne bi mogli najti."

Po koncu serije je Christopher vlogo očeta Mulcahyja igral še dve sezoni v "spin-offu" serije AfterMASH, pojavil pa se je tudi v filmih, kot so The Fortune Cookie, The Private Navy of Sgt. O'Farrell, The Shakiest Gun in the West in Hearts of the West. Nazadnje je leta 2012 igral v priljubljeni ameriški limonadi Days of Our Lives, kjer je prav tako igral - duhovnika.

Leto dni pred Christopherjem je - prav tako na silvestrovo - umrl Wayne Rogers, ki je v MASH-u igral načelnika "Trapperja" Johna McIntyra.

