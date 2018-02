Usain Bolt bo res brcal na Old Traffordu - in skušal premagati Robbieja Williamsa

Dobrodelna tekma ekipe sveta proti angleški ekipi

27. februar 2018 ob 17:04

London - MMC RTV SLO, STA

Upokojeni jamajški sprinter Usain Bolt ne skriva svojih apetitov po igri z okroglim usnjem, zato je zdaj nadvse ponosen, ker bo zaigral na znamenitem stadionu v Manchestru.

Legendarni atlet bo junija odigral dobrodelno nogometno tekmo Soccer Aid.

31-letni Bolt bo kapetan enajsterice sveta, ki se bo v Manchestru 10. junija pomerila z angleško ekipo, ki jo bo vodil pevec Robbie Williams, z namenom zbiranja sredstev za Unicef, je danes potrdil osemkratni atletski olimpijski prvak.

"Moje sanje so, da bi uspel kot profesionalni nogometaš. Da bom lahko junija vkorakal na Old Trafford in odigral tekmo proti nekaterim največjim legendam tega športa, je zame neprecenljivo," je dejal Bolt, sicer znan navijač rdečih vragov.

Organizacijo Soccer Aid je leta 2006 ustanovil Williams, podpirajo pa jo številni zvezdniki, kot so igralci Will Ferrell, Mike Myers in Woody Harrelson ter nogometaši Maradona, Ronaldinho, Luis Figo in Zinedine Zidane, ki so se na preteklih dobrodelnih tekmah že zapodili po zelnici.

Rad bi bil med najboljšimi nogometaši sveta

Jamajški atlet, ki ima v svoji zbirki osem zlatih olimpijskih kolajn in vrsto zlatih kolajn s svetovnih prvenstev, se je lani na svetovnem prvenstvu v Londonu poslovil od atletike, kmalu zatem pa je napovedal, da bi rad nadaljeval kot nogometaš.

Zato se je z nemško Borussio iz Dortmunda dogovoril za poskusni trening, ki naj bi ga opravil marca. Še vedno pa ne skriva želje, da bi rad igral za Manchester United, za katerega že dolgo navija.

"Govoril sem z legendarnim trenerjem Manchester Uniteda Alexom Fergusonom in ga prosil, naj reče kakšno dobro besedo zame. Odgovori mi je, da bo videl, kaj lahko stori," je še dodal Jamajčan.

Ob napovedi po želji za nogometno kariero je poudaril, da si želi postati eden najboljših petdesetih nogometašev na svetu in da je prepričan, da lahko, če le dobi priložnost, na sezono doseže vsaj 20 golov.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018

This is how you do it @robbiewilliams. You will be seeing a lot more of that on match day! Get your @socceraid tickets now at https://t.co/NM0BUFFgzj or call 0161 444 2018 #socceraid pic.twitter.com/G9R7KrHml0 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018

T. H.