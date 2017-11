Velika poroka Harryja in Meghan maja v Windsorskem gradu

Kraljeva družina bo plačala celotno poroko

28. november 2017 ob 17:37,

zadnji poseg: 28. november 2017 ob 17:45

London - MMC RTV SLO, STA

Velika poroka med britanskim princem Harryjem in njegovo srčno izbranko, ameriško igralko Meghan Markle, bo maja v kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu, so sporočili iz Kensingtonske palače.

Zakaj ravno Windorski grad, je razkril tiskovni predstavnik princa Harryja. Jason Knauf je grad Windsor opisal kot "zelo poseben kraj" za par, saj sta tam skupaj preživela kar nekaj časa.

Kraljeva družina bo krila vse stroške poroke od obreda do pogostitve.

Pred poroko bo morala Marklova, ki je protestantka, opraviti krst in birmo, povzema sporočilo palače britanski BBC. Bodoča članica kraljeve družine pa si želi postati britanska državljanka in bo to poskušala urediti v prihodnjih letih, še piše BBC.

33-letni princ in 36-letna ameriška igralka, ki sta par od leta 2016, sta se zaročila ta mesec, v ponedeljek pa sta o tem obvestila širšo javnost. Takrat so tudi sporočili, da bo poroka spomladi, a še niso sporočili termina. Mediji so sicer že ugibali, da bo ta maja, saj kraljeva družina aprila pričakuje naraščaj. Britanski princ William in soproga Catherine pričakujeta namreč tretjega otroka.

Harry in Meghan sta se medtem v ponedeljek že pokazala fotografom. Princ je ob tem dejal, da je navdušen. Tudi bodoča prinčeva soproga je povedala, da je zaroke "zelo vesela". Marklova je nosila tudi zaročni prstan, ki ga sestavljajo trije dragi kamni. Eden je iz Bocvane, kjer je par pred kratkim dopustoval, dva pa sta iz Dianine osebne zbirke.

Par je v intervjuju v ponedeljek pojasnil, da sta se zaročila, ko sta pripravljala večerjo na običajen skupen večer.

D. S.