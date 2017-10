Video: Burni odzivi na bizarni pogovor z Mariah Carey o lasvegaški tragediji

Intervju v živo je zaznamovala tragedija

2. oktober 2017 ob 20:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družbena omrežja so v zadnjih urah napolnili ogorčeni komentarji zaradi "povsem neprimernega" intervjuja z Mariah Carey, ki je sovpadel s poročanjem o strelskem pokolu v Las Vegasu.

Voditelja Piers Morgan in Susanna Reid sta v oddaji Good Morning Britain prek videoklica gostila ameriško poppevko, tema pa je bila njena božična turneja, v okviru katere se bo ustavila tudi v Londonu. 47-letna zvezdnica je svoj dom na Beverly Hillsu praznično okrasila, se udobno namestila na kavč in se pripravila na pogovor, a tik pred tem je odjeknila izredna novica o streljanju in smrtnih žrtvah v Las Vegasu.

Ko se je znašla v etru, je Mogran v nekaj stavkih pojasnil, kaj se je zgodilo na koncertu na prostem na festivalu countryja, in ker je prav v Las Vegasu pevka ravno končala cel niz svojih koncertov, je voditelj za odziv nemudoma zaprosil tudi njo.

Careyjeva je dejala, da moli za žrtve, in vprašala, ali so že ujeli napadalca, Morgan pa je njej in gledalcem podal informacije o dogodku, ki so bile takrat na voljo. "To je grozno. Molila bom za žrtve in upala, da bodo te strahote kmalu končane. Veste, da sem veliko časa preživela v Las Vegasu in to se lahko zgodi povsod, to je tragedija. Upam, da nam bo uspelo ustaviti take napade," je odgovarjala pevka.

Besni odzivi

Morgan je nato sporočil, da je zaradi tega izrednega dogodka pogovor z Mariah o njeni prihajajoči turneji preložen, na družbenih omrežjih pa se je nemudoma usul plaz komentarjev na to "neverjetno bizarno dogajanje". Nekateri so jo vzeli v bran - besni očitki so leteli na voditelja in ekipo oddaje, češ da so Mariah nepravično presenetili v živo, saj se ji očitno sanjalo ni, o čem govorijo, in da je bila povsem neprimerna sogovornica za tako temo.

Pozneje se je na Twitterju odzval tudi sam Piers Morgan in zatrdil, da je bilo pevkino osebje o tem obveščeno pred oddajanjem v živo in da je bilo iskanje njenega komentarja o dogodku na lasvegaškem koncertu relevantno, saj je pevka, ki pogosto nastopa tam.

Spet drugi pa so se bolj kot ob Morgana obregnili ob popdivo in ji očitali, kako je ob takem tragičnem pogovoru ostala nonšalantno zleknjena in odgovarjala povsem monotono in brez čustev, okrašeno božično drevesce pa je le še pripomoglo k bizarnosti prizora.

V streljanju v Las Vegasu je bilo po zadnjih podatkih ubitih 58 ljudi, 515 pa je bilo ranjenih. Najhujši pokol v novejši zgodovini ZDA je zagrešil 64-letni domačin Stephen Paddock, ki je iz sobe v 32. nadstropju hotela Mandalay Bay v Las Vegasu streljal na večtisočglavo množico, zbrano na koncertu countryja na prostem. Šerifov urad v Las Vegasu je izključil možnost terorističnega napada.

We told Mariah's people before the interview.

Her reaction seemed very relevant given she's a performer who often has residence in Vegas. https://t.co/6sVMSUMvHK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 2, 2017

Shame on @GMB using a pre planned @MariahCarey interview to blind side her about Vegas shooting. Classless tactics & now she's getting stick — Mike stride (@what_mike_said) October 2, 2017

Is mariah carey joking, sprawled along a sofa in a fancy dress while talking about a terror attack really?! #gmb — molly halliday (@mollyhallidayx) October 2, 2017

Seriously, Mariah! A Christmas tree! Posing on a couch thinking you look sexy!

U don't care about anything except yourself! — MCA (@MCAzure26) October 2, 2017

T. H.