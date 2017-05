Video: "Če ne bi bili med prenosom v živo, bi ga mahnila"

Mladi kvalifikant ni znal obrzdati svojega navdušenja nad turnirjem

30. maj 2017 ob 21:47

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Eurosportova novinarka Maly Thomas ni skrivala jeze, potem ko jo je francoski tenisač Maxime Hamou med intervjujem vlekel k sebi in poljubljal na glavo. Pobesnela je tudi teniška zveza.

Za zgražanje javnosti je v pondeljek na teniškem OP Francije v Parizu poskrbel 21-letni domači kvalifikant, ki je po izpadu v prvem krogu med televizijskim intervjujem ravnal povsem neprofesionalno.

Posnetek, ki je nemudoma zaokrožil po spletu, prikazuje Hamouja, kako objame Thomasovo okoli vratu in ramen ter jo poljubi na glavo, čeprav se mu je vidno v zadregi skušala izzviti, jo je poljubil še enkrat. Nato je odgovoril na njeno vprašanje, nato pa jo poljubil še tretjič in jo še bolj vlekel proti sebi, medtem ko je ona neuspešno poskušala odmakniti njegovo roko.

Ostal brez akreditacije

"Če ne bi bilo javljanje v živo, bi ga udarila," je dejala Thomasova, "neprofesionalno vedenje intervjuvanca" so nemudoma ostro obsodili tudi pri Reutersu, nazadnje pa je urgirala še Francoska teniška zveza in tenisaču odvzela akreditacijo ter mu prepovedala dostop do Roland Garrosa.

Obžaluje svoj nezreli val entuziazma

Preko Facebooka se je odzval tudi osramočeni Hamou in zapisal, da bi se rad iskreno opravičil Maly Thomas, če jo je moje vedenje med intervjujem šokiralo ali prizadelo.

"Na Roland Garrosu sem ravno preživel veličasten teden, svoj pretirani val navdušenja pa sem nezrelo izrazil preko Maly, ki jo sicer poznam in jo globoko spoštujem," je pojasnil. "Še vedno se vsak dan učim iz svojih napak, kako postati boljši človek in boljši tenisač," je skrušeno dodal mladi športnik.

T. H.