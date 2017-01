Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nanizanka Will & Grace je zabavala med letoma 1998 in 2006. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vračata se (tudi) poštirkani Will in nevrotična Grace

Pogodba za 10 epizod naj bi bila že napisana

3. januar 2017 ob 09:03,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 09:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Poplave vrnitev nekoč priljubljenih serij očitno še ni konec - po dobrem desetletju premora se vračata tudi Will in Grace.

O vrnitvi najboljših prijateljev Willa (Will McCormack) in Grace (Debra Messing) na male zaslone se je sicer govorilo že nekaj mesecev, po uspehu, ki ga je doživel videoposnetek, s katerim so McCormack, Messingova in njuna nekdanja soigralca Sean Hayes (Jack) in Megan Mullally (Karen) poziva k udeležbi na ameriških predsedniških volitvah.

Čeprav NBC, ki naj bi naročil snemanje 10 epizod, novice še ni potrdil, molči pa tudi omenjena četverica, je The Hollywood Reporter poročal, da je pogodba o snemanju že podpisana.

Leslie Jordan, ki se je v humoristični seriji občasno pojavljal kot Beverly Leslie in za gostujočo vlogo dobil tudi emmyja, pa je v pogovoru za radijsko postajo KBPS potrdil, da se nanizanka zares vrača in da bo 10 epizod NBC predvidoma predvajal naslednjo televizijsko sezono. "Snemali bodo julija," je po poročanju omenjene spletne strani še dejal Jordan.

Nanizanka sicer velja za prvo, ki je v eno izmed glavnih vlog postavila homoseksualnega moškega. Predvajali so jo osem sezon, med letoma 1998 in 2006, v tem času pa pobrala 16 emmyjev v različnih kategorijah. V osmih letih se je v humoristični seriji v gostujočih vlogah zvrstila cela vrsta zvezdnikov, od Woody Harrelsona, Minnie Driver, Johna Cleesa, do Aleca Baldwina in nedavno umrle Debbie Reynolds, ki je upodabljala Gracejino mamo Bobbi.

T. K. B.