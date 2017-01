"Vroči kriminalec" zdaj živi na veliki nogi

Druga priložnost za Meeksa

9. januar 2017 ob 12:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Življenje se je za nekdanjega kaznjenca Jeremyja Meeksa obrnilo na boljše. Potem ko je po spletu zaokrožila njegova fotografija iz zapora, po kateri je postal prepoznaven po vsem svetu, zdaj živi svoje sanje.

"Vroči kriminalec", kakor so ga poimenovali v medijih, zdaj služi milijone na račun uspešne manekenske kariere. 32-letnik pa vse od odhoda iz zapora utrinke s svojega življenja deli na družbenih omrežjih. Tako so ga lahko oboževalci v preteklih dneh videli pred njegovo ogromno vilo, kjer je poziral naslonjen ob maseratija. "Lepo je doma," je zapisal pod fotografijo, ki jo je objavil na Instagramu in dodal: "Bog je dober."

A srečen ni samo zaradi na novo pridobljenih materialnih dobrin, ampak tudi zaradi ponovne združitve z družino. Svoje oboževalke in oboževalce je razočaral že pred tremi leti, ko je priznal, da je poročen. "Danes slaviva osem skupnih let in še 50 jih imava pred sabo," je zapisal v eni izmed nedavnih objav na Instagramu, kjer pozira ob svoji soprogi Melissi.

Meeksa so februarja 2015 obsodili na dve leti zapora zaradi posedovanja orožja. A še preden je njegova fotografija obkrožila svet, je bil znan obraz na policijski postaji v Stocktonu v severni Kaliforniji, saj se je zaradi manjših in večjih kaznivih dejanj večkrat znašel za rešetkami.

Good to be home A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Nov 2, 2016 at 4:52pm PDT

K. K.