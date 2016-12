Vzrok smrti Georgea Michaela ostaja neznan

Obdukcija ni razkrila vzroka smrti

30. december 2016 ob 18:46

London - MMC RTV SLO/STA

Obdukcija umrlega britanskega glasbenika Georgea Michaela ni razkrila vzroka smrti, zaradi česar bodo morali opraviti dodatne teste. Vzrok smrti tako še vedno ostaja nepojasnjen, a ne sumljiv.

"Vzrok smrti še naprej ostaja neznan, zato bodo opravljeni nadaljnji testi," je po obdukciji, ki so jo opravili v četrtek, sporočila policija. Upajo, da bodo izsledki preiskave znani že čez nekaj tednov.

Po navedbah njegovega publicista je 53-letni zvezdnik na božični dan "doma mirno zaspal".

George Michael je postal priljubljen v osemdesetih letih, ko je deloval v duetu Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne hite, kot sta denimo Club Tropicana in Careless Whisper, med največje se je zagotovo zapisala zdaj že zimzelena skladba Last Christmas. Pozneje se je podal še v solo vode in prodal več kot sto milijonov plošč.

Michael se je s smrtjo pridružil številnim velikim glasbenikom, ki jih je vzelo iztekajoče se leto 2016 - med drugim tudi Davida Bowieja, Princea, Leonarda Cohena in Debbie Reynolds.

P. B.