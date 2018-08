Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Tyler je v sporu s Trumpom že vse od leta 2015, ko je takrat Trump še kot kandidat za predsednika ZDA na zborovanjih predvajal glasbo Aerosmithov. Foto: EPA Podobno kot Tyler so v preteklosti skupini, kot sta Rolling Stones in Queen, poudarjali, da njihova glasba na noben način ni povezana s Trumpom. Foto: EPA Dodaj v

Zahteva Stevena Tylerja: Trump naj neha predvajati glasbo Aerosmithov

Tyler znova najel odvetnike

23. avgust 2018 ob 16:19

Washington - MMC RTV SLO

Odvetniki frontmana skupine Aerosmith Stevena Tylerja so ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu poslali pismo z zahtevo, naj na svojih zborovanjih neha uporabljati skladbo Livin' On The Edge.



"To ni gonja proti demokratom ali republikancem," je po poročanju spletne strani CNN zapisal v uradni izjavi za javnost Tyler. "Nikomur ne dovolim, da uporablja moje skladbe brez dovoljenja. Moja glasba je tu z razlogom, in ne z namenom, da se uporablja za politične kampanje ali zborovanja. Za avtorske pravice sem se boril, še preden je prišla nova oblast," je še dodal 70-letni roker.

V pismu je še zapisano, da je Trump že večkrat uporabil glasbo skupine brez njihovega dovoljenja, in ob tem spomni na dve pismi, ki ju je poslal njegovemu štabu leta 2015 med predsedniško kampanjo. "Kot smo že neštetokrat poudarili, je gospod Trump ustvarjal lažni vtis, da je naša stranka dala dovoljenje za predvajanje in celo da ga celo podpira kot predsednika," je še zapisano v pismu.

Kaplja čez rob pa je bila vnovična uporaba skladbe Livin' On The Edge."S predvajanjem skladbe Livin' On The Edge brez dovoljenja naše stranke gospod Trump daje napačen vtis, da ga naša stranka – še enkrat več – podpira. To pa sproža pravo zmedo, kar je mogoče opaziti v odzivih podpornikov skupine na družbenih omrežjih," je še navedeno v pismu.

Spor, ki se nadaljuje

Trump se je sicer že leta 2015 odzval na Tylerjevo zahtevo, da nemudoma neha predvajati skladbo Dream On na svojih zborovanjih, ko se je potegoval za stolček v Beli hiši. "Čeprav imam zakonsko pravico, da predvajam skladbo Stevena Tylerja, me je ta prosil, naj neham. Ponudite mi boljšo, da jo zamenjam," je tvitnil Trump oktobra 2015. Prav tako pa je takrat še tvitnil, da je s tem Tyler dobil več pozornosti za skladbo, kot je je bila deležna v zadnjih desetih letih. "Dobro zanj," je še dodal Trump. Že takrat je Tyler najel odvetnike, s pomočjo katerih je iskal pravico.

K. K.