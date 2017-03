Zakaj je Hollywood obrnil hrbet Nikki Reed?

Kaj se je zgodilo z nekdanjo zvezdnico Somraka?

10. marec 2017 ob 13:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nikki Reed je uživala sloves tako pri kritikih kot občinstvu, ko se je predstavila kot scenaristka in igralka v najstniškem filmu Trinajst, a prava prelomnica je prišla z vampirsko sago Somrak.

Reedova je v svet zabave zakorakala na lastno pest - potem, ko je pri petnajstih letih pomagala napisati scenarij za pol avtobiografski indiefilm Trinajst (ki je prišel na velika platna leta 2003). Takrat se je začelo tudi njeno prijateljevanje z režiserko, scenaristko, producentko (skratka damo Hollywooda) Catherine Hardwicke. Ta ji je tudi pomagala pri pisanju scenarija in pomagala, da je prišla do prve večje vloge.

Hardwickejeva je v nekem intervjuju za BBC dejala, da je poznala Reedovo od malega - prvič pa jo je spoznala, ko je bila stara pet let. Ko je prišla v najstniška leta, pa je potrebovala malce pomoči pri prilagajanju na odraslo življenje. "Včasih je bila tisto zabavno, 'kul', čudovito dekle, potem pa se je zapletala v težave in začela sovražiti vse. Zbujala se je ob pol petih zjutraj, da se je dve uri urejala za odhod v šolo," se je takrat spominjala Harwickejeva.

Poskusila ji je pomagati tako, da je najela učitelja igre. "Povedala sem ji, da dobri igralci pišejo svoj material in potem sva napisali skupaj scenarij. Odločili sva se, da piševa o pravih dogodivščinah, ki so se dogajale njej in njenim prijateljem. Brez olepšav," je takrat priznala Hardwickejeva.

Najprej sta načrtovali, da bi Reedova zaigrala glavno vlogo in se vživela v lik Tracy (upodobila jo je danes zvezdnica serije Westworld Rachel Evan Wood): "Toda nihče ni bil tako prefinjen in seksi, kot je bila Nikki, zato smo jo vzeli za vlogo Evie." Film je pomagal obema - tako Hardwickejevi kot Reedovi, da sta se utrdili v Hollywoodu. Toda po njem Reedova ni pisala več scenarijev.

Začasni odhod iz Hollyooda

Toda na krilih uspeha filma Trinajst je Reedova dobila pozornost Hollywooda. "Nisem bila pripravljena. Nisem razumela, kaj se dogaja. Nisem imela nobene učne ure, kako se obnašati v javnosti - ostala sem sama," je povedala v intervjuju za revijo Nylon. Umaknila se je in nadaljevala šolanje.

A ni zdržala dolgo za kamerami. Že leta 2005 je zaigrala v novem filmu, ki ga je režirala Hardwickejeva. Pojavila se je v priljubljeni najstniški seriji O.C.. Toda takšne naklonjenosti kritikov, kot si jo je z vlogo v Trinajst, dobila več. Kljub vlogam v filmih, kot sta Mini's First Time in Cherry Crush.

Prekletstvo Somraka

Po zaslugi prijateljevanja s Hardwickejevo je prišla do nove večje vloge - in sicer v najstniški sagi Somrak. Vživela se je v vlogo Rosalie Hale, neverjetno lepe polsestre Edwarda Cullena. In z uspehom sage, se je Reedova vrnila na zemljevid. Toda vloga v Somraku je prinesla tudi temno plat. Nekateri oboževalci knjig, po katerih so posneli filme, so menili, da bi bila za vlogo primernejša Olivia Wilde. Kar je Reedovi močno zbilo samozavest. "Ta vloga naj bi prikazovala 'najlepšo žensko na svetu'. In ko dobiš takšno vlogo, naletiš na kritike z vseh strani. Kar naenkrat se sprašuješ, ali si primeren, da zaigraš takšno vlogo," je razlagala Reedova v pogovoru za Yahoo!.

In kar je stvari še poslabšalo za Wildovo, je dejstvo, da je bil njen lik v filmih včasih kar malce krut, kar je zameglilo mejo med igralkino filmsko podobo in podobo v resničnem življenju. Po koncu sage Reedova ni odkorakala kot zmagovalka. Sledile so manjše vloge in slabe kritike za filme, kot so Chain Letter (2010), Catch .44 (2011) in polomom v kinematografih Empire State s The Rockom (2013).

Pobeg h glasbi

Reedova se je zatekla h glasbi. Združila je moči z nekdanjim tekmovalcem v resničnostnem šovu Ameriški idol Paulom McDonaldom. S katerim se je poročila in po dveh letih in pol ločila. Kljub temu sta pred poroko posnela EP album, na katerem je pristala njuna največja uspešnica Now That I've Found You. Prav tako pa sta prispevala skladbo za zadnji del sage Somrak All I've Ever Wanted.

Reedova pa je svoje ambicije v glasbi uresničevala tudi kot režiserka - podpisala sej je pod videospot Get the Gril Back skupine Hanson. Prav tako pa je po ločitvi od McDonalda še naprej zasleodovala kariero v glasbi in izdala še en album z njim I'm Not Falling. Leta 2015 pa je stopila na samostojno pot s skladbo Fly With You.

Usodno srečanje s Somerhalderjem

Vmes se je preizkusila tudi kot modna oblikovalka. Nato pa jo je ljubezen do živali pripeljala do fundacije še enega zvezdnika vampirskih serij Iana Somerhalderja. Priključila se je njegovi fundaciji, ki se zavzema za boljše razmere v zavetiščih. Poznanstvo s Somerhalderjem se je razvilo v ljubezen, ki sta jo potrdila s poroko.

Toda zveza s Somerhalderjem ji ni pretirano vrnila ugleda v javnosti. Že iz časov snemanja Somraka so rumeni mediji namigovali, da je prav ona zamajala razmerje glavnih igralcev Kristen Stewart in Roberta Pattinsona, kar je močno jezilo ljubitelje Somraka. Ko pa je prišlo v javnost dejstvo, da se sestaja s Somerhalderjem pa so ponoreli oboževalci Vampirskih dnevnikov, saj so jo okrivili za razpad Somerhalderjeve zveze s soigralko Nino Dobrev.

A kmalu po poroki s Somerhalderjem se je Reedova umaknila za kamero. Skupaj sta ustanovila podjetje Rare Bird Films in se posvetila produkciji. Trenutno sodelujeta s studiom Warner Bros., kar jima omogoča, da uresničujeta manjše projekte.

