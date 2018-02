Zaradi načrtovanja ugrabitve glasbenice Lane Del Rey aretirali moškega

Policisti so se zelo hitro odzvali

4. februar 2018 ob 09:31

Orlando - MMC RTV SLO

Policisti so v Orlandu zaradi poskusa ugrabitve z orožjem in zalezovanja znane glasbenice Lane Del Rey pred njenim koncertom v floridskem mestu aretirali Michaela Hunta.

Policisti so novico potrdili na družbenem omrežju Twitter: "Aretacija: Michael Hunt; zaradi zalezovanja in poskusa ugrabitve z orožjem. Dobili smo namig, ki se nam je zdel resen, zato smo se zadeve lotili takoj in ga aretirali, še preden je na koncertu v Amway Centru lahko prišel blizu glasbenici Lani Del Rey."

Zatem so z javnostjo delili še razširjeno sporočilo, v katerem so zbrali več informacij. Zapisali so, da so v petek prejeli sporočilo, da glasbenici, katere pravo ime je Elizabeth Woolridge Grant, ob koncertu v Orlandu grozi ugrabitev.

"Grozil naj bi 43-letni Michael Hunt. Prejeta informacija se nam je zdela kredibilna, zato smo takoj aktivirali vse enote in ga poskušali najti." Ko so ga detektivi našli, je bil zgolj eno ulico stran od omenjenega koncertnega prizorišča. Ob aretaciji so med njegovimi stvarmi našli vstopnico za koncert Del Reyeve in nož.

Lana Del Rey je ameriška glasbenica, najbolj znana po skladbah, kot sta Summertime Sadness in Born to Die. Izdala je pet studijskih albumov, od tega zadnjega z naslovom Lust for Life leta 2017, za svoje glasbeno delo, ki so ga ob začetku kariere zaradi melanholičnosti, tragične romance in glamurja označevali za nekaj resnično posebnega, pa je prejela tudi štiri nominacije za grammyje.

P. B.