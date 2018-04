Želja Roseanne Barr - kandidirati za premierko Izraela

Politični apetiti igralke Roseanne Barr niso omejeni zgolj na Združene države Amerike, kot je priznala na nedavni konferenci za časopis Jerusalem Post si želi preseliti v Izrael in posledično kandidirati za premierko države.

"To so moje sanje," je povedala igralka judovski korenin in dodala: "Če me bog pokliče, bom šla." Ob tem je dodala, da so njene sanje vezane na Izrael. "Tam si želim kupiti kmetijo in mogoče na njo pripeljati še svojo družino."

Toda Barrova še ne razmišlja o selitvi, sploh če upoštevamo, da je pred kratkim podpisala pogodbo za snemanje še ene sezone pred kratkim obnovljene serije Roseanne. Barrova je ob tem priznala, da je predana snemanju, a dodala, da "nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo".

Na tiskovni konferenci je še spregovorila o telefonskem klicu, ki ga je prejela od predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, v katerem ji je čestital za uspešno vrnitev na male zaslone. "Rekel je: 'Čestitam za gledanost.' Veliko mu pomeni gledanost, tako kot meni," je še dodala Barrova.

Igralka je pred časom odkrito priznala, da je volila za Trumpa na volitvah za ameriškega predsednika leta 2016, ker je "želela pretresti status quo". Ob enem pa ga je pohvalila za odločitev, da prestavi ameriško ambasado v Izraelu v Jeruzalem. "To je prvi korak k miru na svetu," je takrat komentirala Barrova. "Želim se vam zahvaliti v imenu svoje mame in vseh judov, ker ste preselili ambasado v Jeruzalem," je dejala Barrova Trumpu. On pa ji je odvrnil, da je "veliko predsednikov obljubljalo to potezo, vendar je le on to storil".

"Mislim, da se moramo več pogovarjati. Ampak še bolj kot to, se moramo bolj ukvarjati s politiko. Ne smemo samo opazovati potez drugih ali čakati, da nekdo drug odloča v našem imenu. Že samo to, da gremo na volitve, ni dovolj. Moramo se bolj vključiti. O tem se pogovarjam s svojimi vnuki - moramo si umazati roke, če želimo, da se stvari premaknejo tam, kamor mi želimo," je še dodala na tiskovni konferenci.

65-letnica je že več let aktivna v svetu politike. Tako je ameriška igralka, komičarka, pisateljica, televizijska producentka, režiserka in voditeljica leta 2012 vložila svojo kandidaturo za predsedniško nominacijo v imenu Stranke zelenih.

