Zvezdnica Melrose Placea obtožena spolne zlorabe 16-letnika

Jamie Luner bila takrat na vrhuncu slave

26. februar 2018 ob 17:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Proti igralki Jamie Luner, najbolj znani po vlogi Lexi Sterling v seriji Melrose Place, je za zdaj še neznani moški vložil kazensko ovadbo zaradi spolnega zlorabljanja.

Tožnik, danes star 36 let, navaja, da ga je deset let starejša Lunerjeva leta 1998, ko je bilo njemu komaj 16 let, oralno zadovoljila.

Losangeleška policija je obtožbe potrdila, navaja portal TMZ.

Narava odnosa med Lunerjevo in moškim sicer ni znana, tako da se ne ve, ali je šlo za otroškega igralca na kakšnem izmed snemanj ali zgolj za znanca.

Brez odziva na obtožbe

Policija primer preiskuje, je pa vprašanje, ali sojenje bo - po kalifornijski zakonodaji je namreč zadeva, tehnično gledano, že zastarala.

Če bo šel primer vseeno na sodišče in bi to odločilo, da je Lunerjeva kriva, bi bila verjetno proti njej vložena zgolj obtožnica zaradi manjšega prekrška, če je bilo spolno dejanje sporazumno, saj je bila žrtev v času dogodka starejša od 16 let.

Igralka se na obtožbe še ni odzvala.

Lunerjeva je bila v času domnevne zlorabe stara 26 let in na vrhuncu slave, saj je bila njena vloga v priljubljeni seriji Melrose Place (1992-1999) med glavnimi, v tistem času pa je igrala tudi glavno vlogo v seriji Savannah (1996-1997), ki smo jo spremljali tudi na naših malih zaslonih.

K. S.