Zvezdnika serije "Oh, ta sedemdeseta" štiri ženske obtožujejo posilstva

Je Scientološka cerkev posegla v preiskavo?

2. november 2017 ob 20:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dannyja Mastersona, najbolj znanega po seriji Oh, ta sedemdeseta, štiri ženske, od tega tri scientologinje, obtožujejo spolnega napada. Proti 41-letnemu igralcu naj bi bilo dokazov več kot dovolj, a je primer iz nepojasnjenega razloga obtičal v birokratskih mlinih.

Preiskava proti Mastersonu, sicer dolgoletnemu privržencu Scientološke cerkve, poteka že mesec dni, losangeleško tožilstvo pa trdi, da ima dovolj dokazov, zato nihče ne ve, zakaj čakajo z obtožnico. Scientološka cerkev ima dolgo zgodovino prikrivanja obtožb neprimernega, celo kaznivega vedenja bodisi same organizacije bodisi njenih članov.

Najmanj tri ženske, ki so Mastersona obtožile, da jih je med letoma 2001 in 2003 posilil, so bile scientologinje, dogodek pa so takrat tudi prijavile cerkvenim oblastem, navaja Huffington Post. Masterson vse obtožbe zanika, je pa že pred meseci najel izjemno spretnega odvetnika Thomasa Mesereauja, ki je med drugim zastopal Billa Cosbyja, in Martyja Singerja, ki v primeru obtožb spolnih napadov zastopa režiserja Bretta Ratnerja.

Cerkev nad tožnico

Ena izmed Mastersonovih tožnic je leta 2004 policiji prijavila, da jo je igralec napadel leta 2003, ko je opita obležala. Ko se je zbudila, je ugotovila, da jo posiljuje, zato se ga je skušala otepsti, a jo je davil, dokler ni ponovno omedlela. Primer je obtičal, potem ko je Scientološka cerkev posredovala in predložila več kot 50 zapriseženih izjav scientologov, ki so njene navedbe zanikali.



V scientologiji velja za nesprejemljivo, če kakega drugega scientologa prijaviš oblastem, zato ti v takem primeru grozi takojšnja izključitev iz Cerkve. Cerkev, katere najbolj znan član je Tom Cruise, je tudi znana po tem, da žrtve, ki se oglasijo, napada, svoje člane pa nastroji, da proti žrtvi ukrepajo.

Dokumentacija izginila

Vsa policijska dokumentacija omenjene tožnice iz leta 2004 je čudežno izginila, zato je moral losangeleški tožilec Reinhold Mueller zdaj primer ponovno zgraditi. Losangeleška policija je začela že konec lanskega leta opravljati pogovore z ženskami, ki Mastersona obtožujejo posilstva, aprila letos pa je primer predala okrožnemu tožilcu.

Urad tožilca je nato v naslednjih mesecih proučil vse dokaze, ki mu jih je izročila policija, in opravil svojo preiskavo. Kljub prepričljivim, izčrpnim dokazom, ki vključujejo zvočne posnetke, grozilna pisma in obremenilno e-pošto, pa obtožnice proti igralcu še niso vložili.

Masterson ima dolgo in relativno uspešno kariero kot TV-igralec - v seriji Oh, ta sedemdeseta je igral osem sezon (1998—2006), nazadnje pa smo ga lahko videli v Netflixovi seriji The Ranch ob boku Ashtona Kutcherja, njegovega soigralca iz Oh, ta sedemdeseta. Od leta 2011 je poročen z igralko Bijou Phillips, s katero ima eno hčerko.

K. S.