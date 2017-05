Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kako lepe barve! Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hitri puding z avokadom

Recept ni preveč zapleten

19. maj 2017 ob 11:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 zrela avokada, 2 banani, 4 žlice medu ali sladkorja po okusu, sok in lupinica 2 limon, ščepec kardamoma, semena stroka vanilije, pomarančni liker (po želji). Dodatki: kakav v prahu, sadni pire po želji.



Avokado in banane v električnem mešalniku mešamo, dokler ne dobimo kremaste strukture. Dodamo vse ostale sestavine in še enkrat dobro premešamo. Lahko užijemo kar takega ali pa oddelimo dele, v katere zamešamo kakav ali sadni pire.

Naložimo v lične kozarčke in ohladimo v hladilniku. Okrasimo kot druge pudinge s svežim sadjem ali sadnim prelivom po želji.

Kuhajte z nami! dobrojutro.rtvslo.si

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)