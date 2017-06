Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jabolka in hruške z žajbljem

Dušimo dobrih deset minut

13. junij 2017 ob 09:44

MMC RTV SLO

Sestavine: 4 dag masla, 40 dag jabolk, 40 dag zrelih hrušk, žlica rjavega sladkorja, 1 dl jabolčnega soka brez dodanega sladkorja ali jabolčnika, vejica žajblja, sol.

Jabolka in hruške olupimo, izrežemo peščišča ter sadje narežemo na koščke. V kozici razpustimo maslo. Dodamo jabolka in hruške, sladkor, ščepec soli ter jabolčni sok ali jabolčnik.

Pokrijemo in na šibkem ognju dušimo dobrih deset minut, da se sadje zmehča. Odstavimo in po želji še pretlačimo skozi cedilo. Žajbelj nasekljamo in vmešamo v omako.

Postrežemo k pečenemu mesu ali ribam.