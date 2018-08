Jajca po andaluzijsko

Izberite stročji fižol ali šparglje

30. avgust 2018 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujete: oljčno olje, pol rdeče nasekljane čebule, nekaj rezin pršuta, 3 stroke česna, 2 rdeči papriki, 1 zeleno ali rumeno papriko, 3 kuhane krompirje narezani na rezine, 10 dag stročjega fižola ali špargljev, dve pesti belega kuhanega fižola, 2 paradižnika olupljena in narezana na kocke, 1 dl paradižnikove omake, 1/3 žličke kajenskega popra, 4 jajca, nekaj rezin salame "chorizo" in peteršilj.

Segrejete oljčno olje, na katerem popečete narezan pršut, dodate čebulo, da postekleni, in nato primešate vso narezano zelenjavo razen krompirja. Vse dušite približno 10 minut. Ko sok izpari, dodate česen, papriko v prahu, kajenski poper in paradižnikovo omako ter vse kratko pokuhate.



V pomaščen lončen pekač naložite na dno rezine krompirja, pokrijete vse z zelenjavno mešanico in na koncu še z eno plastjo krompirja. S pisanimi paprikami in chorizo salamo vse okrasite v slogu vrtečega flamenko krila. Na vrhu ubijete 4 jajca (ali manj) in popečete v pečici le toliko, da jajca lepo zakrknejo. Posuje s peteršiljem in malo kajenskega popra.

Metka Paragi (Dobro jutro)