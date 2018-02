Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kislo zelje zmešamo s papriko, čebulo in pomarančnimi krhlji. Foto: BoBo Dodaj v

Kislo zelje s papriko

Za jed potrebujemo dve rdeči papriki

10. februar 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 rdeči paprika, 3 pomaranče, 1 čebula, 40 dag kislega zelja, 1 žlička medu, olje, kis, sol, poper.

Papriki očistimo in narežemo na trakove. Čebulo narežemo na kolesca. Dve pomaranči olupimo in krhljem odstranimo vso belo kožico.

Tretjo pomarančo ožamemo in sok razžvrkljamo z nekaj žlicami olja, malo kisa, soljo, poprom in medom. Kislo zelje zmešamo s papriko, čebulo in pomarančnimi krhlji. Prelijemo z marinado, zmešamo in postrežemo.