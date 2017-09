Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Bučk ne olupimo, ampak jih le dobro operemo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kremna juha iz bučk s smetano

Okus izboljšamo tudi z zeleno

19. september 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 srednje veliki zeleni bučki, 2 srednje veliki čebuli, 2 stroka česna, gomolj zelene, sol, poper, 1,5 l zelenjavne jušne osnove, 1 dl sladke smetane, olje.

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo, bučke operemo in jih neolupljene narežemo na koščke, česen drobno sesekljamo.

Odrežemo krhelj gomolja zelene in ga narežemo na drobne koščke. Na olju prepražimo čebulo, da postekleni, nato dodamo česen. Ko ta zadiši, dodamo bučke in zeleno. Prilijemo 1 dl vode in pokrito dušimo približno pet minut.

Prilijemo ostanek vode in pustimo, da zavre. Nato ogenj zmanjšamo in kuhamo, dokler bučke niso mehke. Zmeljemo s paličnim mešalnikom, solimo in popramo ter dodamo sladko smetano. Premešamo in takoj ponudimo.

T. K. B.