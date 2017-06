Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kosilo za na pot. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Lunch paket" - Tortilja s svinjino in zelenjavo

Ideja za suh obrok

7. junij 2017 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za tortiljo: tortilja, 100 g popečene svinjine, narezane na koščke, rdeče zelje, listi solate, meta, na dolge trakove narezano korenje in rdeča paprika, žlica grškega jogurta z malo limoninega soka kot omaka, sol, poper, poljubne začimbe.



Polnozrnato tortiljo popečemo na ponvi. Popražimo svinjino in jo začinimo. Zelenjavo narežemo. Jogurt, limonin sok in nasekljano meto razmešamo v omako. Sestavine naložimo na tortiljo in prelijemo z omako. Zavijemo.



Sestavine za solato: poljubna zelenjava, npr. paradižnik, popečen brokoli, šparglji, žlica oljčnega olja, sol.



Na olivnem olju popražimo poljubno zelenjavo in solimo.

A. P. J., Mojca Cepuš (oddaja Dobro jutro)