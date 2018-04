Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ohrovt zmešamo z mletim mesom. Vas zanima, kakšen je okus? Foto: BoBo Dodaj v

Ohrovtov narastek z mletim mesom

Dodamo veliko druge zelenjave

2. april 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag ohrovta, 40 dag mletega mesa, 3 žlice olja, 2 žlici na kocke narezane slanine, 3 žlice sesekljane čebule, 3 stroki sesekljanega česna, sol, poper, timijan, juha, 3 jajca, 1 dl kisle smetane.

Ohrovt narežemo na rezance in ga kuhamo v osoljenem kropu 20 minut, nato ga odcedimo. Na maščobi pražimo slanino in čebulo, nato dodamo česen, mleto meso, sol, poper in timijan.

Vse popražimo, nato počasi dušimo ter po potrebi prilivamo juho. Večkrat premešamo. Ko je meso mehko, dodamo odcejen ohrovt in vse premešamo.

Jajca zmešamo s kislo smetano in jih primešamo ohrovtovi mesni mešanici. Naložimo jo v namazan pekač in pečemo 40 minut pri 180 stopinjah Celzija.