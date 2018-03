Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Pečemo 15 - 20 minut in obložimo z narezano mocarelo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Pečena zelenjava z mocarelo

Zapečemo in takoj postrežemo

19. marec 2018 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 zrelih paradižnikov, 12 majhnih bučk, 1 jajčevec, 4 paprike, sveža bazilika, 30 dag mocarele, olivno olje, sol.

Pečico ogrejemo na 190 st. C. Zelenjavo operemo. Paprikam odstranimo semenje in jih narežemo na četrtine. Bučke vzdolžno prerežemo.

Večji pekač pokapamo z olivnim oljem in vanj naložimo paprike in bučke. Posolimo in damo v pečico.

Pečemo 10 minut, takrat dodamo na debele kolobarje ali četrtine narezane paradižnike, na kolobarje narezan jajčevec in baziliko. Solimo in pokapamo z oljem. Pečemo 15 - 20 minut in obložimo z narezano mocarelo.

Zapečemo in takoj postrežemo.