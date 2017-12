Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bučke operemo, jim porežemo konce in jih narežemo na tenke rezine. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Pica z bučkami in mocarelo

Pico pečemo približno 20 minut

4. december 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 testa za pico, 1 mala pločevinka pelatov, 30 dag srednje velikih bučk, 20 dag mocarele, nekja vejic bazilike, olivno olje, sol.

Mocarelo damo za nekaj časa na cedilo. Pelate pretlačimo ali zmeljemo s paličnim mešalnikom.

Bučke operemo, jim porežemo konce in jih narežemo na tenke rezine. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Testo razvaljamo na velikost pekača in ga položimo na namaščen pekač. Testo obložimo s paradižnikom in bučkami, začinimo s soljo in poprom ter pokrijemo z rezinami mocarele. Pico pokapamo z olivnim oljem.

Postavimo v pečico in pečemo približno 20 minut. Pico potresemo z baziliko in postrežemo.