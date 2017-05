Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! V maščobi, v kateri smo popekli puranje meso, popražimo narezano papriko in šampinjone. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Puran z zelenjavo v omaki

Dušimo toliko časa, da se zelenjava zmehča

22. maj 2017 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag puranjega mesa, 2 sveži rdeči papriki, 30 dag šampinjonov, 3 dag moke, mleta rdeča paprika, 15 dag graha, olje, peteršilj, 1 dl smetane, sol, poper.

Puranje meso narežemo na koščke. Olje segrejemo in meso pražimo, da porjavi, nato pa ga vzamemo iz kozice in damo na toplo. V isti maščobi popražimo narezano papriko in šampinjone.

Meso damo nazaj v kozico. Potresemo z moko, čez nekaj trenutkov še z rdečo papriko. Dodamo grah in prilijemo smetano. Na nizkem ognju kuhamo toliko časa, da se zelenjava zmehča.

Začinimo s soljo in poprom. Potresemo z nasekljanim peteršiljem.

